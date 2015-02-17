国际油价进入低谷 专家各执己见“打嘴仗”

国际油价延续2014年“任性”风格，不按常理出牌，在上周走出了近3年半来最大单周涨幅。尽管如此，支持油价走高的石油工人大罢工、美国钻井数目减少、利比亚动荡等主要因素都将随着时间推移而减弱，因此油价“熊市”的基础仍在。但整体而言，油价依然处于低谷中，在老百姓万分期盼的十四连跌落空之后，又该如何判断油价走向？它究竟给经济和生活带来了什么影响？

利空派：

无法提振经济+全球性通缩

穆迪投资者服务公司日前在其《全球宏观经济展望》季度报告中表示，未来两年油价下跌将不能显著推动全球经济增长，原因是中国经济逐步放缓，日本和欧元区经济不振，这些因素将抑制经济活动。

穆迪高级副总裁兼该报告作者Marie Diron表示：“油价下跌在原则上应该会显著推动全球经济增长，但我们并未调高对G20国家的经济预测。在中国，能源成本下降不会阻止经济活动持续而渐进地放缓。”

此外，有机构预测油价下跌给相关国家带来的进口成本下降与全球性通缩的负面影响在今年恐将有一次正面交锋。

野村证券美国首席经济学家刘易斯·亚历山大表示，目前包括欧洲、日本在内的很多经济体正面临较为严峻的通缩风险，低油价可能加剧通缩，给这些经济体带来更大风险。

伦敦政治经济学院高级研究员菲利普·勒格兰也认为，由于目前欧元区经济不景气，油价下跌很可能导致工资水平下降，进而加剧通缩风险。对欧洲经济体来说，油价下跌最终很可能对经济造成负面影响。

利好派：

温和推动经济+提高我国贸易顺差

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫则认为，油价暴跌对世界经济利大于弊，他指出，从油价下行反映供应强劲而非需求下降这个方面来说，低油价推动了世界经济。

马丁·沃尔夫表示，油价下跌40美元代表着生产者每年向消费者转移约1.3万亿美元（接近全球GDP的2%）。这是巨大的数字。总的来说，由于消费者快速支出的可能性也高于生产者，这应该对全球需求产生温和的推动。

而谈到通缩问题时，他指出，能源价格下跌将降低业已很低的总体通胀水平。这产生了两个彼此抵消的风险，一个是它可能加固超低通胀的预期。另一个相反的风险是，它可能鼓励央行忽视基本通胀率日益上升的威胁。总的来说，眼下前者的风险比后者要大。

此外，马丁·沃尔夫还强调油价下跌将把石油净出口国的收入再分配至石油净进口国，后者包括欧元区、日本、中国和印度。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，而作为对原油进口依赖度达58％的中国，国际石油价格的下跌，会直接降低我国的进口支付，提高我国的贸易顺差。另一方面，则会略微提升我国的经济增长速度，从而提高实际进口。依据CGE模型的估算结果，若国际油价下跌10%，我国贸易顺差与GDP的比例将上升0.16个百分点。所以，从全球来看，油价下跌会略微提升全球经济增长速度，降低全球通胀率。

同时，瑞银集团特约首席经济学家汪涛指出，油价下跌对中国财政的净影响将非常小。2014年11月底以来政府已连续三次上调消费税，且受益于购进成本下降，石油下游用户盈利好转将提振企业所得税。但石油进口增值税、国内石油特别收益金及石油和相关上游行业企业所得税将会下降。两相抵消，净影响十分有限。