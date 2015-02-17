除夕春节将至 注意风险防范

上一交易日国际现货黄金最高到达1236美元/盎司，最低则跌至1227元/盎司，最终收盘于1231美元/盎司。而现货白银开盘于3407，最高涨至3417，最低跌至3401一线，并最终收盘于3405

技术分析：

在昨日，由于当日为美国总统日，相关国际金融市场休市，导致现货白银价格整日都处于窄幅震荡状态。从日线上来看，白银目前还是处于布林带中轨以及20日均线下方位置，而5日、10日均线向上相交形成一个小金叉。附图指标MACD表现持续良好，绿柱正在快速的收缩当中，KDJ也是三线金叉向上多头排列当中。从四小时线来看，5日、10日均线都已经从下方穿过60日均线金叉多头排列，20日均线紧随其后，但上方5日均线向下拐头，MACD红柱开始收缩，而且KDJ三线在高位形成死叉。从技术面来说，短期来看上方阻力位虽不多，但有布林带中轨这个强阻力位，所以可能还是有一波小回调，但中期趋势来看还是处于多头。建议稳健客户继续以逢低做多为主，也可在白银作出有效突破之后顺势建单，但由于明日开始为中国传统节日除夕、春节，天津贵金属交易所开始休市。而且明日之后重要数据面较多客户还是在日平仓为宜，由于趋势还是处于多头，激进客户可选择轻仓做多留待年后。

现货白银操作建议：

1：激进者可于3430附近轻仓做空，止损3460左右，目标3370附近

2：激进者可于3400附近轻仓做多，止损3370左右，目标3500附近

3：稳健者可于3370附近轻仓做多，止损3330左右，目标3500附近

现货镍操作建议：

镍均线方面表现不良好，客户可继续依托压力位逢高做空。上方压力位91.00，92.00下方支撑位85.00、87.00。

现货铜操作建议：

1：激进者可于35800附近轻仓做空，止损36100左右，目标35000附近

2：稳健者可于34600附近轻仓做多，止损34300左右，目标35800附近

该建议仅做参考，不做交易依据

基本面分析：

周一(2月16日)纽约时段，美国市场因华盛顿总统日休市，市场交投非常清淡。欧元区各国财政部长在布鲁塞尔召开会议，讨论希腊政府提出的修改其援助计划条款的要求。可是，这次会议依然没有达成共识，欧元区财长和希腊的谈判再度陷入了僵局。这大大增强了市场参与者对希腊退出欧元区的担忧情绪。如果该国选择退出欧元区则将导致金融市场严重受损。

由于明日开始为中国传统节日除夕、春节，周三至周日（2015年2月18日至2015年2月22日）天津贵金属交易所全天休市。由于国际市场并未休市，所以客户最好进行平仓或者减仓注意风险防范。

今日关注数据：

21:30美国2月纽约联储制造业指数

16:00欧盟财长在布鲁塞尔召开会议。