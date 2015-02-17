今日金价为何不涨反跌 或酝酿春节大行情

周一，由于美盘休市，黄金市场波动幅度并不大，国际现货黄金主要保持在1228/36的区间之间震荡修正，虽然黄金价格在欧盘前快速上拉，但没有念想的市场少了持续的动力，晚间回浇1230下方后继续走稳，1225不失守，这种修正将继续以震荡来运行。

黄金为何震荡不休

希腊，再次成为了市场关注的热点，谈判突然破裂，谈判这么快失败令市场不安，尽管人们似乎仍期待希腊能在最后时刻达成协议。希腊面临在月底之前资金耗尽的风险。这样的一次崩盘式的结果让原来的期望一下子就落空，周一的会议没有达成协议就结束了，会谈不欢而散，但黄金价格和白银价格依旧持稳于当前水平，或因为美国假期时段内主力投资者缺席之故。

同时，作为近期的重要风险事件，希腊债务谈判的动向牵动着投资者的每一根神经，然而周一晚间这一严重影响欧元区完整性的消息并未对贵金属价格造成利好，其原因又是为何呢?

首先一点是，2月16日是美国华盛顿总统日，作为时段内的主力参与者，美国投资者缺席显然会对市场波动性带来影响。

第二，在欧元暴跌的同时，美元指数大涨也令贵金属价格承压，抵消了黄金的避险需求。

第三，当地时间周三，北京时间周四(2月19日)凌晨03:00美联储将会公布1月27-28日FOMC会议纪要，在其公布前投资者不愿轻举妄动。

而从积极的角度来说，黄金价格守稳1220水平，白银价格于3300上方震荡，都是酝酿大行情的征兆，投资者仍需持续关注希腊债务问题进展以及美联储会议纪要出炉。

黄金价格走势分析

国际黄金大周期本周依然先看反弹走震荡的行情，预计的区间还是看好1220/55之间，而短线国际黄金价格受压于1238/40的区域，成为了多头反攻的首要压力点，而黄金价格下方1220的坚守，也让这个震荡的时间不断的延时，昨日以1228/29为支撑点在此上方震荡，日内亚盘依然需要观察，将延续这种修正的行情。

国际黄金价格4小时现在而言对反弹是个考验，均线粘合而反弹向上的空间也显的有限，下方1228成为了关键若，若是失守将再次考验1220的位置，4小时大级别均线并不利于强势上涨，只是走震荡修正，以时间换取空间的走法，日内亚盘并不建议急于参与，等欧盘再择机操作。

同时，此次希腊谈判失败，但市场并没有太大异动，目前国际金价保持在5、10日均线的夹角之内波动，继续关注1228/1238这仅有的10美金行情，主要的押注还是在周四，也就是大年初一，大家喝的一边倒的时候，将酝酿大的波动，而现在，修正的行情将延续。

短期投资机遇如何

亚盘暂时选择观望，预计今日黄金价格不会有太大的波动，暂且关注1238/1228小区间内的波动，主要还是看欧盘强弱，再决定美盘方向，大区间1220/1240之间，今天金价日内预计继续以区间修正为主。