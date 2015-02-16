国际原油再反弹 节后或迎“两连涨”

刚刚经历了半年多来首次大反弹的国际油价，在过去的一周再度反弹。在美国石油钻塔持续减少、欧洲经济增长等利好消息提振下，国际油价在上周出现了久违的连续反弹。

截至上周外盘收盘，布伦特原油上涨2.24美元，上涨约4%，结算价报每桶61.52美元，周涨幅达6%，这也是布伦特原油近半年来首次升过60美元。美国原油则上涨1.57美元，涨幅约3%，结算价报每桶52.78美元，站稳了50美元关卡。从2015年1月份年内低点至现在，WTI由44.45美元涨至52.78美元，上升18.74%，布伦特由46.59美元涨至61.52美元，上涨高达32.04%。

在此影响下，原油变化率大幅上涨。卓创资讯数据显示，上一计价周期结束，原油均价收于49.85美元/桶，而截至2月13日本轮调价第5个工作日，原油均价55.7美元/桶，综合测算原油变化率为11.7%，对应涨幅为360元/吨。

这意味着，国内油价很有可能在2月27日迎来“两连涨”。“除非原油单日暴跌10美元/桶，并且在春节期间保持稳定，本轮油价上涨才能搁浅。因此本次调价基本已成定局。如果累加2月9日调价，2015年国内成品油涨幅累计将超过600元/吨。”卓创资讯成品油分析师张斌表示，近期原油市场利好消息表现相对偏强，同时欧洲方面经济数据表现强劲，对布伦特原油构成进一步支撑。不过，相比之下，因美国原油产量稳中走高，原油库存持续攀升，美国原油涨幅可能受到抑制。预计春节期间原油会维持高位震荡走势，上行的可能性偏大。