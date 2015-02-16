经济的坏消息将是市场的好消息

去年下半年，银行间市场里的流动性“堰塞湖”给资本市场带来了牛市行情。当时，央行通过定向宽松向银行间市场投放了不少的流动性。但同时，由于地产和基建融资面临较强的行政性约束，社会融资总量增长因而乏力，令宽松货币政策从银行间市场向实体经济的传导受阻。这样一来，大量流动性淤积在银行间市场，明显推高金融资产价格。于是，金融市场“不差钱”和实体经济“融资难”同时出现，实体经济走弱的背景下金融资产价格反而走牛。

进入2015年，随着金融市场资金面的收紧，资本市场中的牛市降温。从去年12月开始，银行间市场短期资金价格明显攀升。今年元旦过后，资金价格虽然有所回落，但仍然系统性高于去年下半年的平均水平。资金价格的攀升令资本市场的“疯牛”不再。

随人民币贬值压力而生的资本流出是资金面抽紧的一个原因。但更重要原因是货币政策面临的两难。

从疲弱经济增长和低迷通胀来看，货币政策理应更加宽松。但是，央行也有理由对放松货币保持谨慎。正如央行多次说过的，宽松货币政策只能在短期内发挥“维稳”的作用，但会在长期留下很多副作用。如果将长期的通胀上升、资产价格泡沫化、结构失衡加剧等成本考虑进来，宽松货币对央行的吸引力并不大。

而去年11月降息之后资本市场的加杠杆态势，也给货币政策进一步宽松设置了障碍。降息之后，社会融资总量增长虽明显加快，但因为增量资金大量进入股市，实体经济里资金到位状况反而进一步恶化。在这样的情况下，进一步放松货币有可能给股市火上浇油，反而加重实体经济的“融资难”问题。

在这样的两难中，央行在放松货币时相当审慎，节奏远远赶不上市场的预期。这让资本市场变得纠结。一方面，对货币政策终将全面宽松的预期继续让不少投资者乐观看待后市。但另一方面，货币宽松持续低于预期的现实又让市场变得焦虑，对资金面的消息高度敏感。在这样的情绪中，市场呈现涨幅减小，波动加大的格局。

接下来，经济增长指标将是决定货币政策和资本市场走向的关键。货币政策正在“稳增长”与“防风险”这二者之间权衡。其中，经济增长状况是更大的变数。如果经济增长下行压力进一步加大，威胁到了经济和社会的稳定，那么必然倒逼货币政策大幅宽松，进一步降准降息的概率也会大为上升。反过来，如果经济企稳复苏(哪怕仅仅是短期的)，货币政策进一步宽松的预期也会被大为削弱。从这个角度来说，投资者应将实体经济的数据做反向解读，把经济增长的坏消息视为资本市场的好消息。