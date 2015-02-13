欧元区第四季GDP加速增长 德国经济强劲

欧元区经济增速在2014年底回升，欧洲最大经济体德国的强劲增长抵消希腊和意大利经济疲软的影响。

欧盟统计局(Eurostat)周五公布数据显示，欧元区去年四季度季调后GDP季率初值增0.3%，增幅高于市场预期的0.2%，去年第三季度增幅为0.2%。

欧元区第四季GDP年率初值增0.9%，亦好于预期的增0.8%，去年第三季度为增0.8%。2014全年，欧元区经济增长率为0.9%。

虽然欧元区正克服经济长期不振的窘境，但消费者物价下跌及希腊反紧缩政党的上台令经济增长面临的风险上升。为避免欧元区陷入通缩，并提振经济增长，欧央行（ECB)行长德拉吉已宣布了1.1万亿欧元的量化宽松计划，此举已压低债券收益率和欧元汇率。

意大利联合圣保罗银行经济学家Anna Maria Grimaldi称：“两年来我们第一次可以说欧元区经济将稳步增长。欧元贬值、油价下跌及欧洲央行量宽政策引发的利率下滑构成强有力利好，支撑欧元区经济。”

IHS Global Insight首席英国及欧洲经济学家Howard Archer表示，欧元区经济增长加快，显示出油价走低、欧元走软和欧央行的刺激措施在2014年第四季度已开始对欧元区活动起到提振作用。他认为，未来应会看到更多的经济成效。他称，欧元区显然仍存在严重的基本问题，但该地区2015年GDP应会实现1.5%的增速，2016年将进一步上升至1.8%。他还说，希腊问题最终可能严重打击欧元区的经济活动，“但我们对此表示怀疑”。

欧元区经济复苏依然不平衡

德国经济去年末加速增长，而法国经济增速下滑，表明在欧央行准备承诺无限度量化宽松之际，欧元区的经济复苏依然不平衡。

周五发布的官方数据显示，去年第四季度，德国国内生产总值(GDP)季率增速从三季度的0.1%升至0.7%。法国四季度的经济增速从三季度的0.3%下滑至0.1%。接受彭博调查的分析师对两国第四季经济增速的预测分别为0.3%、0.1%。

2014全年德国经济增长1.6%，增幅略高于德国联邦统计局1月公布的初值1.5%。法国2014年GDP仅增0.4%，和2013年增长率相同。法国经济增长已多年停滞不前，法国总统奥朗德通过减少公司税负鼓励就业的努力因此受到不利影响。

今日数据还显示，意大利第四季GDP初值季率持平，年率下降0.3%。希腊GDP季率意外萎缩0.2%，市场此前预期为增0.4%。

全球经济危机爆发至今已有七年，但欧元区仍陷在物价下跌和失业率高企的困境之中，希腊就其债务问题与欧洲伙伴摊牌也重新点燃了欧元区可能分崩离析的风险。

荷兰银行驻阿姆斯特丹宏观及金融市场研究主管Nick Kounis说：“繁荣还不会马上到来，但我们已开始看到更令人信服的复苏信号。”