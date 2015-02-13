巴克莱银行欧、纽元、加元走势展望

巴克莱银行(Barclays)周五(2月13日)公布了最新的欧元、英镑、纽元、加元交易策略，该行认为，欧元兑美元应该在1.1535附近入场做空；英镑兑美元应该在1.5485附近卖出；纽元兑美元将在0.7610附近遇到阻力；美元兑加元支撑位在1.2350区域，汇价可能重返1.2800。

欧元兑美元：应该在1.1535附近入场做空。如果欧元兑美元跌破1.1260将会确认汇价将进一步跌至1.1100、1.1050、1.1000、1.07765。

英镑兑美元：我们整体持看跌观点

，应该在1.5485附近卖出。如果汇价跌破21日移动均线1.5150将会确认英镑的看跌走势，下方支撑位在1.4915、1.4815。

纽元兑美元：预计汇价将在0.7610附近遇到阻力，纽元兑美元跌破0.7175将确认下行趋势，初始目标为是0.7115。

美元兑加元：汇价支撑位在1.2350区域，预计美元兑加元可能重返1.2800的高点，如果上破则将进一步上行至2009年高点1.3065。

北京时间16:18，欧元兑美元报1.1422/24，英镑兑美元报1.5388/91，纽元兑美元报0.7431/34，美元兑加元报1.2510/13。