别人的货币，我们的问题——外贸企业如何规避欧元贬值风险！

欧盟作为我国最主要的出口市场，最大的贸易伙伴，欧元的波动牵动着我国广大外贸企业的脉搏。面对着欧元下跌的走势，我们不禁心生疑虑：究竟是什么原因导致欧元持续贬值？欧元持续走弱，对我国外贸企业从欧洲市场进、出口又会有怎样的影响？我国外贸企业该如何作为才能有效规避欧元贬值所带来的贸易风险。本文将针对以上三个问题，作一个简要的分析。

一、欧元“跌跌不休”的原因

（一）欧元区经济持续低迷。

欧元“跌跌不休”的首要原因当推欧元区经济持续低迷。本国货币的走势与国内经济是强关联关系，就像美国经济稳步复苏助推美元强势拉升一样，欧元区经济的持续低迷则诱发了欧元下行走势。

与美国经济自2014年以来持续复苏不同，欧元区经济仍未走出金融危机的阴霾，经济增长陷入停滞。2014年12月欧元区制造业PMI（采购经理人指数）为50.6，未达到预期的50.8，这也预示着去年12月份欧元区制造业几乎陷入停滞状态。欧元区制造业的持续疲弱，致使市场对欧元区经济增长缺乏信心，进而引发欧元下跌。

（二）“欧版QE”和希腊政局难辞其咎。

1月22日，面对欧洲经济巨大的下行压力，“欧版QE”不出意料地来了。欧洲央行行长德拉基宣布，将自2015年3月到2016年6月每月购买600亿欧元公共和民间部门债券。简单地说就是欧洲央行从2015年3月起将开启“全球印钞机模式”，狂发钞票，规模惊人。这一举措，加速市场看空欧元走势，欧元下跌也就在所难免。

1月25日，希腊大选尘埃落定，主张抵制希腊现行财政紧缩政策的希腊激进左翼联盟党以36.5%的支持率赢得大选，这也就意味着此前疯传的“希腊将退欧”事件发生的概率大大提升。假如希腊最终真的脱离欧元区，那么“欧债危机2.0版”将会强势来袭，这将让欧元区其他国家乃至全世界付出沉重的经济代价。对“欧债危机2.0版”的恐慌，打击市场对欧元区经济复苏的信心，欧元也就应声下跌。

二、欧元“跌跌不休”对我国对外贸易的影响

欧盟是我国最大的贸易伙伴，双方之间的年贸易额超过2000亿欧元，欧元走弱对我国外贸企业将会产生重大的影响，当然这种影响有利也有弊。

（一）欧元“跌跌不休”对我国对外贸易的有利影响

1、降低企业从欧元区进口的成本。

欧元区是我国重要的进口贸易伙伴，欧元持续下跌意味着人民币变相升值，进口同样数量的产品需要较少的费用。同时，中国从其他地区进口以欧元计价的产品，也将能享受较为低廉的价格。

2、缓和对欧元区市场贸易摩擦。

近些年，我国出口欧元区的产品拥有价格优势，市场份额逐年增大，成为对欧贸易大国，与此同时我国外贸企业出口欧元区也经常遭遇各类贸易壁垒和贸易保护，贸易摩擦较多、较频繁。随着欧元走低，相对的我国企业出口产品价格有所提升，将在一定程度上缓和我国外贸企业面对贸易摩擦的风险。

（二）欧元“跌跌不休”对我国对外贸易的不利影响

1、遏制出口欧元区贸易的增长。

欧元走弱，意味着欧元区经济复苏乏力，仍然在低位徘徊，欧元表现得越差，表明欧元区经济复苏的速度越慢。欧元区是我国最大的对外贸易伙伴，欧元走低，欧元区各国国内需求将会持续下滑，从这个层面上看，将不利于我国出口欧元区贸易的增长。

中国对欧出口的商品主要优势是价格优势，欧元贬值，会让欧元区客户觉得中国的商品正在变贵，商品价格优势的流失，将会导致中国出口的商品在欧元区国家的竞争力大幅度的削弱，所以这对我国出口欧元区贸易的增长来说是非常的不利。

2、对欧贸易企业将面临结汇风险。

欧元贬值，对于那些以欧元结算的我国外贸企业来说损失是巨大的！我国对外贸易的账期一般较长，一份在欧元贬值前签的订单，在欧元贬值后全款收回，我国出口企业实际收入也将大打折扣。欧元贬值，势必增大国内企业对欧贸易的结汇风险。

3、对欧贸易企业丧失议价能力。

近年来，我国对欧贸易企业凭借较为低廉的价格，在欧元区市场占有一席之地，然而随着国内生产成本不断上升，价格优势开始削弱，我国外贸企业面临较大的生存压力。欧元持续贬值，意味着欧元区客户购买同等数量的中国产品需要花费更多的本币，欧元区客户势必会想办法压低我国外贸企业的商品价格，将会导致企业利润进一步降低。而我国外贸企业在这场价格博弈中将进一步丧失议价能力，处于被动。

总体来看，欧元贬值对于我国对欧贸易的影响有利有弊，但鉴于我国对欧贸易对于我国经济发展所起得作用来看，欧元贬值对于我国对欧贸易的影响弊大于利。那么我国外贸企业如何规避欧元贬值所带来的风险呢？

三、对欧贸易企业规避欧元贬值风险的主要措施

（一）选择人民币或美元作为计价、结算货币。

在对欧贸易过程中，现阶段尽量选择人民币、美元作为计价、结算货币。对于议价能力强的企业，应首选人民币、美元作为计价、结算货币，锁定成本。议价能力较弱的企业，则应与贸易伙伴协商，选择双方都能接受的货币作为计价、结算货币，避免欧元贬值带来的汇兑风险。

（二）缩短结算账期

在对欧贸易过程中，如果是用欧元作为计价单位的货款，因尽量缩短结算账期，尽早收回货款，因为根据现阶段欧元走势，下跌趋势仍难停止，越早收回货款对我国出口企业越有利。

（三）在合同中增加保值或分摊汇率风险条款

在对欧贸易中，应该增加保值条款，尽早把汇率定下来，无论欧元今后怎么变化，都按合同确定的汇率付款；或者与欧洲贸易伙伴协商在合同中增加一个价格调整条款，即允许汇率在某一个上下区间浮动，若真正的汇率波动超过这个上下区间，则超过部分所引起的差额由贸易双方共同承担。

（四）远期汇率锁定

在对欧贸易中，我国外贸企业可以考虑与银行或者外贸综合服务企业办理远期汇率锁定的业务，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，企业可以按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇锁定汇兑成本，防止人民币升值、欧元持续贬值所带来的风险和损失。