委内瑞拉宣布“汇改新政” 意在促进货币贬值

2月12日报道 外媒称，委内瑞拉官员2月10日宣布将部分允许本国货币实行自由浮动汇率。

据美联社2月10日报道，这个南美洲的社会主义国家一直奋力维持其长达十年之久的货币管控政策。如今，油价下跌猛烈冲击着以石油为基础的经济。

在黑市上，约190玻利瓦尔兑换1美元。但对于重要的进口品，政府以6.3或12玻利瓦尔的汇率出售美元。

委内瑞拉还一直以第三种汇率出售数量有限的硬通货，约52玻利瓦尔兑1美元，但官员说，这一汇率如今将被更加透明的制度取代，在新制度下，卖家和买家在供需基础上交换货币。

委内瑞拉财政部长鲁道夫·马尔科·托雷斯说，新制度将“完全自由”，“市场自己决定汇率”。但官员说，必须通过经授权的银行或交易所进行交易，而且只有拥有以美元计价的银行账户的人才可以参与交易。

2月10日宣布的新制度可以使人们有更多机会获得美元，但却要以比之前高得多的价格来换取。委内瑞拉央行行长内尔松·梅伦特斯鼓励国人去国外生活，利用新制度向家里汇钱。

分析人士称新制度意在促进货币贬值，大多数经济学家都认为，为了恢复经济，这样做是必要的。但分析人士还猜测，新制度很可能将受到比官员所说的更严格的调控。

美国欧亚集团分析师里莎·格拉西-塔尔戈说，在可能出现街头抗议活动以及选举临近的情况下，政府很可能寻找一些方法，将稀缺的美元用于购买在政治上敏感的商品，并采取举措阻止资金外逃。