英国当局或将仿照美国作法 起诉汇丰瑞士私人银行帮客户避税

是否对该行或相关个人提起诉讼，可能取决于汇丰瑞士私人银行部门是否曾派人前往英国，向客户提供如何规避英国税收的建议，以及该行高管是否知道有这种建议。

美国为针对这类案件采取法律行动开创了先例。美国当局起诉瑞银和瑞信等瑞士银行业者帮助美国客户避税，是基于这样的事实：银行家不仅在瑞士向客户提供服务，还前往美国争取业务。这些银行最终支付数以十亿美元计的和解金以了结诉讼。

类似的法律论证在英国可能也适用。

“如果曾经有所对话，并促成相关方就实施税务犯罪达成协议，那么就英国就有权进行司法处置，”专门研究白领犯罪和税务案件的律师Monty Raphael表示。

另外三名税务专家也同意他的看法。

根据英国广播公司(BBC)周一的报导，汇丰瑞士私人银行的人员至少曾两次前往英国，就如何避税向客户提供建议。

该报导基于前汇丰员工Herve Falciani泄露的数据。相关数据由新闻媒体和国际调查记者同盟(ICIJ)于周日公布，但路透无法独立证实数据的准确性。

汇丰伦敦办公室没有回应置评请求，但该行曾表示，近年来已对瑞士私人银行业务进行了全面整顿，并对该部门施以更严格的监督管理。