36%瑞士黄金直接进口到中国大陆

虽然瑞士本身并有没有开采任何黄金，但坐拥四个世界上最大的黄金精炼厂Argor-Heraeus Metalor，Pamp和Valcambi的优势，瑞士成为世界上最大的黄金进口国和出口国。这些炼油厂大部分的业务是接受来自世界各地的黄金，再精炼成亚洲和中东更喜爱的更小的尺寸。

例如，去年瑞士海关当局最新公布的数据显示，瑞士进口黄金超过2200吨，而再出口总数约为1750吨。黄金市场的追随者包括中国和印度，其中中国(包括香港)是最大的出口目的地，紧随其后的是印度。见下表，前十位国家接受瑞士出口黄金，他们之间占总数的90%以上。

在过去的几年里，香港一直是中国黄金进口的主要途径，事实上在这方面占主导地位，全球黄金贵金属分析师使用香港出版的黄金进出口数据作为他们评估中国黄金进出口的数据，中国的黄金需求似乎是通过统计香港的数据计算而来的，中国自己生产的，加上从大量进口的基础金属精矿提炼出来的金的预估，和一些直接进口的贵金属精矿，再加上内部回收废弃的估计。统计从所有这些信息可以得出进入中国市场的黄金的总额。显然，只有少量的黄金是直接进口的，但这没有统计数据，同时大量被视为相对微不足道。

去年，中国改变了规则，导致越来越多的黄金直接通过上海和北京的港口直接进口。但因为中国不提供这方面的统计数据，所以不知道具体有多少，一些分析师和主流媒体，仍然倾向于看香港月度报告的数据，把它当作是中国进口的总量。去年从香港进口的黄金下降了32%，主流的报告和分析提出了隐含的建议，中国黄金需求总体下降了类似的百分比。

但是，为了应对这一切，上海黄金交易公布了总的黄金提款数据，在某种程度上似乎忽视了大部分主流媒体和分析的评论，表明中国的需求是保持总体良好的，只是比上年下降了约2 - 3%。为什么会有如此不同的数字？

不同的是，大部分黄金现在都直接进口到中国，而不是通过香港，但如上所述，中国并没有公布这些数据。但其他国家也是这样做的！因此瑞士重要性的数据显示，36%出口到中国和香港的黄金现在都被直接运送到中国大陆。同样，美国最后两个月的黄金出口数据(9月和10月)显示超过30%的美国黄金也直接出口到中国大陆。现在这些数字与上海黄金交易所(SGEI)9月公布的国际数字可能会有轻微出入，只是我们没有意识到如此多的黄金是通过上海黄金交易所进去的，所以即便是有外界也不可能知道的，即便知道了也是严重失真的数据。不过中国坊间\信息表明，中国黄金进口的数量经过上海黄金交易所仍然是非常小的。

从瑞士统计数据来看有一个有趣的地方，这个小国进口，加工然后出口的黄金数量相当于全球年度新开采黄金总数约56%。被出口到其他国家黄金的数量比较多，比如印度和中国/香港，尤其是进口到新加坡和泰国，亚洲其他两个最大的黄金消费国(10.2%)和土耳其、阿拉伯联合酋长国以及沙特阿拉伯(11.3 %)，它们可看出强大的中东需，在历史上是另一个多产的黄金消费和贸易领域。他们中后两者进口瑞士加工的黄金为195吨。这些国家可能也是一个黄金进口伊朗和伊斯兰国家的渠道，这两者都直接切断黄金供应的正常来源，因为阿联酋(泰国)或许也是黄金的来源，以避免被走私到印度，该国实行了10%的黄金进口关税。

分析数据表明，中国的黄金需求正在被主流媒体和评论家大大低估了，而世界其他国家的全球总需求仍然非常重要，几乎是大大超过全球供应。所以现在价格会走到哪里呢？也许价格趋势仍然会向下，如果出现什么差错的话。总有一天我们将看到向上修正这一主要趋势的，但可能需要一个非常重要的外部因素的刺激。这究竟要多久，我们也不知道，但逻辑表明一个向上修正的趋势是不可避免的，除非所谓出现操纵黄金“强大的手”，在西方不断下降的价格压力下，东方开始削弱。