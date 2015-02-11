高盛：中国每季度将降准50至75个基点

北京2月11日消息 高盛称预计中国每季度将降准50-75个基点，并认为中国资本外流将持续下去。若需提供约人民币2.5万亿元流动性，全年降准约要达到2-2.5个百分点。

去年第四季度，中国资本净流出910亿美元，远超第二和第三季度的510亿美元和720亿美元。上述高盛报告认为，伴随着在岸人民币汇率下跌和国家外储减少，中国第四季度的货币流动形势明显不同。净流出形势类似于2012年第二季度。当时投资者撤资是因为对中国经济增长前景的担忧加剧。

上述报告指出，第四季度资本净流出未必体现了人民币需求疲弱。如果中国居民继续增持国外资产，国外投资者继续减持离岸人民币资产，这种大规模的资本流出现象还将持续。

央行季报强化了第一季降息预期

高盛认为，央行季报强化了第一季降息预期，高盛发表研究报告指，央行的季报指出低通胀是11月降息的主要原因，然而CPI在降息后已进一步下滑，跌速甚至快于预期。

高盛认为，季报暗示降息可能是削减企业筹资成本的有效工具。季报透露，由境内向境外市场的人民币支付淨值在第四季已转为负数，这点符合境外人民币(CNH)气氛疲弱与该季资本大幅外流的状况。

央行昨天公布的第四季度货币政策执行报告中表示，若油价变动显着改变通胀预期并传导至核心通胀，则宏观政策应作出相应调整。

降准主要利好金融股

对于中国央行上周的降准，高盛评论称中国央行降准是“及时雨”(much needed loosening)，将释放大约6000亿人民币流动性，可小幅降低银行间利率和企业融资成本。高盛认为降准主要利好金融股，尤其是券商和保险；对于银行股，H股比A股更具吸引力，因为前者具有估值优势。

不过，高盛认为降准的作用不如降息，因为债券和票据贴现融资仅占社会融资总额的25-30%左右。