2月10日黄金交易提醒

周二(2月10日)亚市盘中，国际现货黄金反弹至1242美元/盎司一线，昨日稍显坚挺，市场认为是受希腊局势带来的避险情绪助推。从大跌逾2.5%之后仅反弹不足0.5%来看，金价依然是疲态显著。周线已出现黄昏之星，后市仍需关注下跌风险。

现货白银目前小幅反弹至17.08美元/盎司附近，昨日反弹力度强于黄金，受下方40日、50日及60日均线的密集带支撑。从反弹力度来判断，白银近期后市有望比黄金更为坚挺。

隔夜重要消息回顾

美股和欧股挫跌，希腊左翼总理齐普拉斯(Alex Tsipras)周日(2月8日)公布计划，拟解除令希腊痛苦不堪的撙节措施，拒绝延长订于本月底结束的2400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划，并誓言要求德国对二次世界大战提出补偿。

德国财长朔伊布勒也表示，“希腊救助项目将于2月末到期，若没有延期，希腊将陷入困境。一旦希腊失去救助项目支持，不确定金融市场将如何反应。而如果雅典方面想与我们协商，就得拿出一个方案。”

市场还关注乌克兰局势的发展。美国总统奥巴马周一暗示，将等待乌克兰问题的会谈结果，再决定是否武装乌克兰政府。他称仍倾向于使用外交与制裁手段来解决这场危机。

强劲的非农表现似乎又在本周一被“非农克星”LMCI数据差强人意的结果打了个折扣。不过，市场人士对于该数据的事后解读，其实并没有过多负面的评论。周一(2月9日)数据显示，美联储公布的LMCI数据意外较上月大幅回落。数据显示，1月就业市场状况指数4.9，上月该指数从6.1大幅上修到7.3。美联储曾表示该指标比非农更好反映出劳动力市场的真实情况。

基本面看，今日是G20会议的最后一天。需关注G20会议上对希腊局势、乌克兰冲突、全球经济及通缩前景等方面的相关表态。在近日美联储加息预期重新发酵之际，今晚美联储官员莱克就经济及政策前景的言论也将受到市场关注。

技术面来看，黄金大跌后昨日的反弹非常微弱，凸显依然表现疲软。不过黄金VIX已低位反弹至20上方，暗示在希腊债务危机及乌克兰地缘危机重新发酵之际，黄金的避险属性可能重新取代商品属性。

支撑阻力方面，现货黄金初步阻力1243.60美元/盎司，然后看1250，多头近期的目标是收盘于1275上方；初步支撑1234.40美元/盎司，然后看1228.20，空头近期的目标是收盘于1200关口下方。

现货白银初步阻力17.145美元/盎司，然后是17.37，多头近期的目标是收盘于1月高点18.505上方；初步支撑看16.685美元/盎司，然后是16.545，空头近期的目标是收盘于16.00关口下方。