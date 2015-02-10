俄罗斯埃及讨论使用两国本币进行双边贸易结算

据二月十日消息，俄罗斯总统普京周一表示，俄罗斯和埃及之间的双边贸易可能不再使用美元，而是以俄罗斯卢布和埃及镑进行结算。

普京是在出访埃及之前接受埃及媒体访问时提出这一前景的。他说，在俄罗斯和埃及的双边贸易中排除美元的提议“正在被积极的讨论”，特别是在埃及的旅游旺季迹象即将开始之际。

根据普京的说法，使用卢布和镑来进行双边贸易的结算将使得每年在埃及有大量度假开支的俄罗斯公民获得好处。他说，“这一措施会打开两国之间贸易和投资合作的新局面，减少对世界市场当前趋势的依赖度。”他强调，“我应该在此指出，我们已经在与多个独联体国家以及中国的贸易中使用各自的货币来进行结算。这种做法被证明是值得的；我们已经准备好在与埃及之间的贸易关系中也采取这样的做法。这一问题已经由两国的相关机构展开了实质性的讨论。”

普京说，俄罗斯和埃及之间2014年的双边贸易额已经超过45亿美元，相比之前一年增长几乎50%。他补充说，俄罗斯为埃及提供了约40%的谷物消费量，而埃及向俄罗斯出口了大量的水果和蔬菜。他表示，“我们在高科技领域，特别是核能源，外层空间利用以及对格洛纳斯卫星导航系统的共享等相关行业看到非常有潜力的前景。”

媒体报道称，俄罗斯一直以来都积极推动与中国，印度，泰国以及土耳其之间使用各国本币来进行贸易结算。俄罗斯和中国在2014年9月同意，将使用卢布和人民币进行更多双边贸易结算，并改善两国银行之间的合作。两国在10月签订了1500亿人民币（240亿美元）的三年期货币互换协议，俄罗斯将可以使用人民币借款以及以卢布放款。