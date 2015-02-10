希腊风波再起黄金上涨0.6%报1241.50美元

北京时间2月10日凌晨消息，纽约黄金期货价格周一收盘上涨0.6%，报每盎司1241.50美元，主要由于受到希腊不确定性以及中国贸易数据弱于预期的影响，但上周公布的美国非农就业报告表现强劲，则限制了金价涨幅。

希腊总理阿莱克斯-齐普拉斯（Alexis Tsipras）上周日公布了一项计划，内容是取消多项财政紧缩措施，而这些措施是该国总额2400亿欧元（约合2720亿美元）援助计划的前提条件。他还重申了此前的呼吁，希望国际贷方向希腊提供一项“过桥贷款”计划，并拒绝同意延 长当前的援助协议。与此同时，欧元集团主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）已排除了向希腊提供“过桥贷款”的可能性，而欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）周一警告称，欧元区不能接受希腊方面的所有要求。

此外，1月份中国出口出人意料地出现下降，表明工厂正面临着国内外需求表现疲弱的压力，这一数据对金价形成了支撑。

美国劳工部上周五公布报告称，1月份美国非农就业人数增加25.7万人，失业率则从5.6%上升至5.7%。财经网站MarketWatch调查显示，经济学家此前平均预期该月非农就业人数增加23万人。富拓（FXTM）首席市场分析师Jameel Ahmad指出，在这份报告公布后，市场上有关 美联储加息时间可能被推后的担忧情绪减弱，这意味着投资者对美元的投资兴趣回归，从而限制了金价涨幅。通常美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，因持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。