石油价格走低或引发五大影响

据研究机构彭博新能源财经2月9日称，2014年下半年世界油价崩盘对迅速发展并向低碳转型的全球电力系统影响不大。据称，石油价格下跌45%将重创清洁能源的发展。但实际上，不同领域和地区受到的影响不尽相同。对于位处有稳定的政策支持，煤电及气电已缺乏成本竞争力的各大电力市场的可再生能源来说，影响有限。

过去五年间，全球清洁能源年均投资额为2660亿美元。其中大部分投资流向可再生发电领域，与石油使用不形成直接的竞争关系。由于成本竞争力的迅速提升和电网瓶颈等障碍的消除，即便补贴和其他支持一再减少，风能及太阳能仍然保持迅猛的发展态势。

尽管如此，布伦特原油价格从2014年6月份的每桶112.36美元骤跌至2015年1月26日的每桶48.16美元，仍会对各领域及地区造成冲击：

第一，如果油价持续走低，或将在一定程度上阻碍电动车市场的发展。彭博新能源财经早先的分析表明，若汽油价格为每加仑2.09美元，到2020年，电动车在美国小型车辆市场的渗透率将达6%，而如果汽油价格为每加仑3.34美元，电动车的市场份额将达到9%。目前，这一数值仅为不到1%。

第二，部分石油生产国和许多低收入发展中国家的大部分电力来自于柴油发电机组和燃油发电厂。油价高达每桶100美元时，用可再生能源取代上述供电方式及其混合技术的势头刚兴起。而如今，尽管以每桶60美元的油价使用柴油和石油供电仍称不上经济实惠，但替换能源的压力已经减轻。

第三，美国的情况则比较反常，油价走低可能抬升天然气价格：由于页岩石油生产通常会产生伴生气，因此石油产量的降低必然导致天然气供应的小幅下降。

第四，欧洲的天然气价格通常与油价联动，因此低油价必将压低天然气价格，尽管二者关系错综复杂：欧洲现货天然气价格在2014年间先于布伦特原油数月开始下跌。无论如何，具体减排目标和政策倡议通常是推动欧洲可再生能源发展的关键因素，因此在低油价和从2014年初到2015年2月增幅达50%的碳排放配额价格的联合作用下，近期燃煤发电剧增的趋势或将逆转。

第五，由于生物燃料在运输燃料领域与石油直接竞争，因此低油价将带来不小挑战。

低油价的影响视其是否持久而定。有些分析师认为，油价将迅速反弹至每桶100美元，因为仅有维持这一价格方可确保勘探和开发新的资源，但油价持续走低的论点亦不无道理。彭博新能源财经的研究表明，若油价为每桶75美元，则美国19个页岩区或无利可图。不过，只要现有钻井能收回可变成本(低廉很多，通常为每桶20至30美元)，这些油井便不会关闭。因此，只有在上述地区1-2年内不增加任何新的钻探活动时，产量才会下降从而导致永久停产。

彭博新能源财经顾问委员会主席Michael Liebreich称，当今世界引擎效率极高、电动车盛行、污染问题严重、气候变化亟待解决，认为石油需求增长永无上限的保守观点已经过时。2007年至2014年末，美国经济增长达到8.9%，而对成品石油产品的需求却下降了10.5%。相比新型燃料产品，汽油里程数的提升和人均驾驶里程的减少对降低美国石油进口影响更大。

彭博新能源财经资深分析师Angus McCrone认为，油价效应还带来另一个益处。原油价格下降理应增强欧洲、印度、日本和中国等石油进口国的消费者信心，推动经济发展。这进而可以推动电力需求、减少施行能源法案的政治负担并加大对清洁能源的投资力度。