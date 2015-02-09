国际石油低价时日无多

从分析师，到企业，再到政府部门，没有人会预测到自去年６月份起原油价格竟然下降了60％。现在的问题是，在多长时间内原油价格能够涨回去？我们认为原油价格将快速反弹，原因如下：首先，由于当初没有人预测到原油价格会下跌，但下跌后人们要么认为价格会在短时间反弹，要么干脆承认对油价市场只是一知半解。承认一知半解那些人最后干脆将石油相关的消息抛之脑后不闻不问了。而持续关注油价的内行人则认为油价肯定会短时间内快速反弹。数据显示也与此基本一致，全球原油供需形式将会导致油价V字型上涨到每桶100美元，并在之后稳步上涨。

明确油价暴跌的原因是供应过剩还是需求疲软，是现在最需解决的问题。问题的答案也许会影响全球增长和货币政策，并使其发生180度逆转。这里要说明三点。第一，需求疲软似乎比联邦政府想象中更为严峻，是导致油价下跌的最大诱因。但社会呼声普遍认为低油价是福不是祸。第二，177.5万桶/天的供需差只占全球供应量的2%。为何小小的2%能导致60%的跌幅，原因仍不得而知。但这种形势下出现V字型反弹趋势，任何人都不会感到意外。

最后，亚洲原油需求增长量为82.5万桶/天，欧洲和日本77.5万桶/天的跌幅也不会反复上演，与之相比，177.5万桶/天的供需差似乎无伤大雅。2014年的供需缺口似乎要2015年来填补了。如果市场预计一年内油价恢复正常水平，他们现在就会把油价定到原来水平。由此看来，油价V字型复苏是必然趋势。

中期供求关系中供与求将何去何从？先来说供应。美国页岩油的供应革命不可能长盛不衰。美国能源情报署预测，到2016年，页岩油产量激增的状态将会全面停止。早在原油价格暴跌之前，就有预测说页岩油产量的增长将在2015年下降一半，2016年会在此基础上再降一半。2017年美国页岩油产量将停止增长。2020年，页岩油总产量会再次下降。2010年页岩油仍然是美国重要的出口能源，但到2016年供应增长就会消失。全球原油供应将会根据需求的增长而持续增长。

长期供需会呈现怎样的局面？答案就是亚洲的原油需求长盛不衰。欧洲和日本的效率提高已经超过了GDP的增长，原油需求将和过去20年一样继续收缩。美国的GDP增长虽然比欧洲和日本快，但是在原油需求量上也只能靠边站。而亚洲，原油需求的发展态势呈现前所未有的强劲势头。

美国页岩油供应革命并不像听起来那么高大上，单是2014年亚洲原油需求的增长就几乎淹没了美国的供应增幅，2015年亚洲需求增长极有可能超过美国的供应增长。2017年，美国石油供应将停止增长，2020年将出现负增长。需求方面，得益于亚洲需求的持续增长，未来10年内全球需求不降反增。