如同推倒多米诺骨牌，全球央行最近疯狂开启了货币宽松的模式。欧洲央行祭出万亿QE大旗，加拿大、丹麦、俄罗斯、澳大利亚等多国央行纷纷以降息作为回应，英国、日本等央行则释放进一步宽松信号，全球货币战争再度一触即发

加拿大降息、丹麦降息、澳大利亚降息、俄罗斯降息……在欧洲央行激进的货币宽松决定之后，其他国家也纷纷加入鸽派阵营。不过几个月时间，全球多个地方纷纷调整降息，其行动的原因纷纷剑指强美元的压力、通缩风险或经济低迷。

央行跟风降息

今年以来，全球各大央行掀起一波降息狂潮。仅仅在1月，全球就有至少9家央行放松政策，包括欧洲央行、瑞士、加拿大、丹麦、印度、新加坡等主要经济体先后采取意外行动。

1月15日，印度央行意外宣布降息，将回购利率下调了0.25个百分点，至7.75%。这是该行在近两年时间内首次下调关键贷款利率，降息旨在帮助刺激印度的经济增长。

随后，加拿大央行1月21日宣布将指标利率从1%降至0.75%，结束了自20世纪50年代以来持续时间最长的利率稳定期。该央行暗示，需要降息来防范金融动荡和通胀回落的风险。

1月28日，新加坡金管局降低货币政策区间的坡度，自2011年10月以来首度放宽政策，成为又一个为对抗通缩压力及经济增长放缓而果断行动的央行。

紧接着，1月29日，丹麦央行宣布将存款利率从-0.35%降至-0.5%，维持贷款利率在0.05%不变。路透社消息显示，这是丹麦央行两周内第三次降息，此前该央行进行市场干预，力图将丹麦克朗兑欧元汇率控制在窄幅区间内。

除此之外，土耳其、罗马尼亚、秘鲁也都加入降息大军，而新西兰央行也暗示做好降息准备。

进入2月后，降息的风潮继续蔓延。2月3日，澳大利亚央行决定将基准利率降低25个基点，降至2.25%的新低。《金融时报》称，此次把先前2.5%的基准利率降得更低，是澳央行在18个月来首次降息。

澳大利亚央行此次行动格外令人关注。《华尔街日报》称，澳大利亚央行曾在2014年底向市场暗示：利率稳定很可能是2015年的主题之一，因为利率稳定有助于增强企业信心，并在矿业投资热潮退去之际帮助促进经济增长。而这一次降息意味着澳大利亚央行的政策立场发生重大转折。

根据彭博社报道，由于1月份中国制造业出现两年多来首次萎缩，中国央行加入最近一轮全球货币宽松大潮的压力大增。“综合起来看，1月份的初步迹象显示中国经济增长放缓，随着A股牛市失去动能，央行做好了进一步宽松的准备。”彭博预计，今年第一季度中国央行可能再次降息。