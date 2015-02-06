央行放水7000亿 股市激动两小时

在央行释放流动性的消息提振下，周四沪深两市双双跳空高开，权重股一度走强对股指贡献明显。但随着金融股逐步回落，指数午后震荡下行，尾盘更是出现了加速下跌的走势，最终沪指跌逾1%。我们认为，在新股密集申购、节日效应，汇率波动、经济低迷等因素影响下，投资者对于A股市场的谨慎情绪仍相对浓厚，股市资金面短期尚难有大的改观。

两大手段释放流动性

周三晚间央行宣布对金融机构实施全面降准，预计将释放流动性7000亿元以上。与此同时，央行周四在公开市场上继续开展了逆回购操作，本周实现资金净投放900亿元。

央行本次密集释放流动性的举措，一是出于在经济运行持续低迷的背景下，稳增长力度还需提升、资金成本仍待降低的考虑，同时也是为了缓解节前资金面紧张，并为下周的新股申购创造一个较为平稳的流动性环境。而从上海银行间同业拆放利率表现来看，此前连续走高的各期资金价格在周四普遍下行，可见流动性环境紧张程度确实是得到了一定舒缓。不过在A股市场上，周四两市成交量并未出现明显放大，仅达到6000亿元水平，可见虽然央行采用了“降准”和“逆回购”两大手段来释放流动性，但短线投资者对于A股市场的谨慎情绪仍相对浓厚，场外资金入场意愿尚未升温。

短期利空因素干扰大

对于向来以资金推动的A股市场来说，本次流动性的大幅释放却并未带动市场情绪的升温，究其原因，还是来源于短期利空因素的干扰。

一方面，春节特殊时点即将来临，资金敏感程度明显提升，同时监管层对两融业务监管力度也在不断加大，近期增量资金规模已经出现明显缩水。而央行本次下调存款准备金率固然实现了流动性的有效释放，但在美元重返升值通道之际，央行此举也加大了人民币持续贬值的可能，国内资金外流的趋势或将延续。另一方面，在增量资金规模受限的同时，下周A股市场将迎来24只新股密集发行，考虑到近期打新所带来的高额收益，场内资金兑现筹码参与打新的意愿将明显提升，无疑也将对资金面形成再次分流。

此外，货币政策效果显现往往具有时滞性的特征，同时从近10年市场表现来看，存款准备金等货币政策的调整对市场的影响也通常呈现出边际递减，难以改变市场原有的运行趋势，近期市场区间震荡格局延续的概率较大。

二八跷跷板局面延续

值得关注的是，在周四盘面上，以传媒、计算机、通信为代表的中小市值品种延续了此前的活跃表现，在线教育、互联网金融等主题概念也得到资金青睐强势拉升，创业板指数盘中快速上攻并创出反弹新高1809点。诚然，中小市值的活跃维系了场内的板块效应和赚钱效应，使得市场短线的做多合力得以一定程度的凝聚。不过在短线创出新高后，创业板也将面临较大的获利回吐压力，再考虑到降准对实体经济和蓝筹板块的直接利好，以及后续放松政策的不断释出，短期内资金在成长股、权重蓝筹品种之间反复腾挪的二八跷跷板局面将延续。

整体看来，目前沪指运行受到了多条短期均线压制，向上突破需要量能的良好配合。同时日K线级别已有M头形态迹象，短线技术调整压力依旧明显。因此，虽然在流动性充裕环境和改革红利两大驱动力推动下，中期市场强势格局仍有望进一步的延续，但短线显然还难有更多表现，3100点到3400点一带仍是指数核心波动区间。建议投资者注意控制仓位，对于近期涨幅过高的个股以及高估值题材概念还需保持谨慎，并可适当关注受益于降准的低估值蓝筹股逢低介入的机会。