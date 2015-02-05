欧盟：上调欧元区2015年增长预期至1.3%

欧盟周四上调2015年欧元区GDP增长预期，从1.1%上调至1.3%，并预计2016年欧元区GDP增长1.9%。

2014年GDP预计保持0.8%不变。

欧盟还将2015年欧元区失业率预期从11.3%下调为11.2%，2016年为10.6%。

欧盟经济事务专员莫斯科维奇称，QE足以对宏观经济构成影响。明显迹象表明银行业贷款出现复苏。

欧洲央行：有意将QE计划执行至2016年9月

欧洲央行周四在月报中表示，在有确凿证据显示通胀预期已经抬头之前，央行无论如何都会每月购买600亿欧元公共兼私有部门债券，并将此计划至少执行至2016年9月。

欧洲央行指出，通胀率在过长时间内维持在过低水平的可能性已经进一步上升，着意味着中期物价稳定面临风险。

欧洲央行强调称，在2015年1月时基于市场状况的作出的通胀预期表明，央行通胀达到正常水平的时间料将更为延长。

高盛：欧洲QE将利于美国信贷需求

高盛表示，欧洲QE可能有利于美国信贷需求，因为收益率更有吸引力，而欧洲信用利差正在收窄。

欧洲股市风险溢价有更多的下降空间，反映了正在收窄的信用利差。自2014年中以来，隐含股票波动率已经上升，尽管信贷利差在预期欧洲央行QE之时或QE推出之后更加收紧。股票相对企业债务似乎更具吸引力。

自2015年1月22日欧洲央行宣布QE计划后，欧洲股市表现很佳。

虽然我们对欧洲股市仍然保持乐观，但对欧洲信贷回报没那么乐观。

欧洲央行QE的宣布在很大程度上已经反映在欧洲信贷利差上，我们认为欧洲QE将推动更多的美国信贷需求，因为收益率更有吸引力，信贷基本面更好，美元走强。