死猫反弹？欧盟上调欧元区经济增长预期

欧盟周四发布了长达180页的报告，上调欧元区经济增长预期，称低油价、欧元贬值和宽松的货币政策将扭转欧元区的下滑趋势。

尽管希腊退欧的不确定性依然存在，欧盟依然预计2015年欧元区经济增速为1.3%，2016年将升至1.9%。而三个月前，欧盟对于今明两年的增长预期分别为1.1%和1.7%。

欧盟官员承认，欧洲经济目前仍有很多困难，到处都是投资低迷和高失业率。欧盟预计2015年失业率为11.2%，仅比危机时的峰值12%略低。

不过，欧盟首席经济学家、前法国财长莫斯科维奇表示，低油价和欧元贬值都将对经济起到推动作用。他认为：“如今的欧元区经济比上一次预测时要好，但仍有很多工作要做。”

尽管希腊局势动荡，但欧盟总体依然保持乐观。报告预计希腊2015年经济增速仅从2.9%下调至2.5%，2016年将回到3.6%。不过，该预期是基于希腊完全执行现有紧缩和改革计划的前提。

近期的一系列经济数据显示，欧洲经济正在出现回暖迹象。

昨天数据编纂机构Markit公布的1月欧元区综合采购经理人指数（PMI）终值为52.6，高于初值52.2和12月的51.4，创六个月来最快增速。

同样是昨天公布的欧元区12月零售销售同比增长2.8%，创下2007年3月以来最高水平。这显示出油价的下跌正刺激人们消费，刺激经济增长。

IHS Economics经济学家Howard Archer表示：“我们认为欧元区的增长将令人意外。受极低油价、欧元贬值以及欧洲央行刺激的影响，2015年欧元区经济增长将达到1.5%。”

欧盟上调欧元区增长预期的消息公布后，欧元大幅反弹，一度触及1.1456：