希腊危机一波三折 德拉吉发难重陷困境

欧洲央行在周三(2月4日)纽约市场尾盘宣布，停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使得希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。此举令外界对希腊地位担忧日益加剧，欧元/美元周三创下约两周来最大单日跌幅。分析师指出，此举意味着希腊央行未来几周将为本国银行业者提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。许多德国人士认为，这是对希腊政府放弃以援助促改革计划的回应。

就在欧洲央行作出这项决定的几小时前，新上任的希腊财长瓦鲁法基(YanisVaroufakis)与欧洲央行行长德拉吉(MarioDraghi)会面后声称，欧洲央行将"竭尽所能"支持包括希腊在内的成员国。然而欧洲央行的举动却与此说法截然相反。欧洲央行的这个决定需要欧元区大多数国央行的支持才能出炉。这表明外界对于希腊新政府的计划普遍感到沮丧，不仅是在法兰克福，在整个欧元区也是如此。

欧洲议会议长舒尔茨(MartinSchulz)表示，希腊新政府必须坚守对欧洲盟国的承诺，否则将面临国家破产的风险。他说道："如果希腊单方面改变协议，对方也没义务继续遵守，届时不会再有资金进入希腊，该国将无法自行融资。"

这也将令希腊银行业陷入困境。银行界消息人士透露，因在左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日取得大选胜利后、两家银行存款流失有所加快，国内两家银行已经开始动用希腊央行的ELA。希腊要避免破产，大型银行的体质至为关键。