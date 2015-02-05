“央妈”发红包 A股不买账

昨日央行意外降准，今日早间央行还通过逆回购向市场注入了300亿资金，在众多利好因素的刺激下，A股今天开盘大涨，但随后涨幅收窄，尾盘甚至翻绿，目前沪指跌1%。

从板块上看，早盘银行，保险券商等金融股领跑，银行板块开盘涨逾5%，但随后一路走低。

目前通信服务、传媒、计算机应用涨幅居前。





创业板走势与主板相反，股指低开高走，盘中一度刷新历史新高1800点，涨幅超过2%。但临近收盘时创业板涨幅收窄至1.3%。

据大智慧（行情，闻诊)通讯社报道，日前深交所向多家代表性机构征询了深港通方案建议与意见。机构人士表示，目前来看，深交所主板股票、部分中小板股票将成为深港通主要标的股，此外，少数流动性较好的创业板股票也有望成为标的股。

昨日降准后，安信证券首席经济学家高善文曾建议逢高减仓，他认为，今年以来，A股总体处于调整格局，以消化相对H股过高的价格。10一15%的总体高估，这一过程迄今尚未完成。降准在市场预期之内，可能改变市场调整路径，但不改变调整状态的大格局。

国泰君安的策略分析师乔永远、杨腾则认为，降准将加速行情分化，投资者可以趁机调控仓位和结构，推荐中盘蓝筹和成长性行业。

在外汇市场上，在岸人民币今天小幅走低，美元/人民币即期开盘报6.2503，昨日收报6.2481。而离岸人民币继续走高，与在岸人民币差缩小至30个点附近