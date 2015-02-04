穆迪：三大国有石油公司尚可抵御油价下跌的冲击

穆迪投资者服务公司今日表示，虽然2014年年中以来原油价格的大幅下跌将削弱中国三大国有石油公司的勘探生产业务，但这些公司的总体信用质量仍将保持稳定。

这三家公司包括 中国石油天然气集团公司(中石油，Aa3/稳定)、中国石油化工集团公司(中石化，Aa3/稳定)和中国海洋石油总公司(中海油，Aa3/稳定).

穆迪副总裁、高级信用评级主任胡凯表示，“如其Aa3评级所示，稳定的信用质量归因于中国政府 (Aa3，稳定)提供特殊支持的极高可能性。”

“业务的多元化、较强的流动性缓冲、可能审慎的资本支出策略，民营资本的注入和混合所有制改革也将缓和勘探生产业务利润大幅下滑的影响。”胡凯补充道。

胡凯是在穆迪最新发表题为《中国三大国有石油公司：信用质量尚可抵御油价下跌的冲击》的报告之际作出上述评论的。

在三大国有石油公司中，穆迪指出，中石油的个体信用质量最稳定。中石油的勘探生产成本较低、天然气业务规模较大，而且具有高度整合的商业模式，这在一定程度上抵消了油价疲软对其财务和信用指标的压力。

另外，穆迪表示，国内天然气生产和输送业务在中石油的占比较高，这部分业务受原油价格波动的影响很小。同时，下游业务将缓和中石化受到的影响。炼油、石化和营销业务对中石化的收入和利润贡献最大。一般来说，这些业务在原油价格较低时表现趋好。

但是，穆迪指出，由于成本较高，而且与同业相比，其原油实现销售均价低于布伦特基准价格的幅度较大，中石化原油勘探生产业务的利润率仍处于最低水平。

穆迪表示，中海油更容易受到低原油价格的冲击，因为天然气和下游油品业务的占比最低，因此其基础信用评估更易受到低油价的影响。不过，其庞大的现金和金融资产可能有助于其抵御市场的下滑。