货币贬值大战 黄金会成大赢家吗

在各国央行竞相发动的货币贬值战中，黄金会成为大赢家吗？

继上周新加坡央行出人意料地宣布宽松货币政策后，昨日澳大利亚联储宣布降息25个基点，至2.25%，旨在刺激低迷的国内经济。澳大利亚联储称降息将支持需求，同时继续对澳元施加贬值压力。今年刚刚过去一个月，已有数家央行进行了降息，包括瑞士、丹麦、加拿大和新加坡，各国降息的目的不约而同指向通缩压力和经济低迷。

在澳大利亚联储宣布降息后，亚盘黄金持续上涨突破1280美元，澳联储降息加入降息货币战争，推升了投资购买避险资产的需求。事实上，今年初以来，正是各国央行大发神威，实施宽松的政策，加上地缘政治问题引发避险需求推动了黄金的大幅上涨。在这一个月中，金价一度突破1300美元/盎司的水平并且触及了5个月最高水平。尤其值得注意的是，黄金交易所上市基金（ETF）的流入显现出了市场情绪的改善。

对于各国央行的宽松货币政策对黄金市场的影响，汇丰银行的贵金属分析师认为，全球的宽松政策中期对黄金将是利好的。目前的黄金市场专注在美联储的货币政策上，但如果焦点转向全球宽松政策，那么黄金的表现将是非常好的。作为硬通货，黄金是不能被随意印出来的，因此这是有利于黄金的。

分析师们认为，毫无疑问世界正处在货币战争中，持有黄金可以作为保险措施。由于原油价格低迷，通胀预期又都在降低，人人都希望有可靠的货币。一些国家不去通过财政改革来支撑经济增长，而用货币贬值来达到短期的效果，这会引起长期的问题，而黄金将是最大的赢家。

反对黄金的观点认为它本身不会带来收益，但在负利率的时候，投资者宁愿持有黄金而不是任由货币贬值。近期以来，收益率近乎零水平及负利率的债券市场数量逐渐增多，占全球债券指数16%的价值约3.6万亿美元的发达国家债券的收益率早在两周前就已跌至负值。摩根大通上周五发布的报告称，各国央行实施的量化宽松购买是近因，不过，各国经济增长令人失望，通缩忧虑所带来的推动力才是国债收益率走低的更深层次原因。

眼下全球各国央行不光是在扩张他们的资产负债表，他们还在金融系统中创造系统性的风险，带来价格泡沫。在各国央行，尤其是欧洲央行，都在使劲全力创造通胀的时候，美联储还会不会加息呢？上周美联储会议所显露出的鹰派倾向为黄金带来了一定的打击，但Incrementum AG的基金经理罗纳德·斯托夫勒认为，美联储也加入到宽松政策大军中只是一个时间问题。他预计美联储不会升息，因为美国经济相对别的国家要更强劲，不升息的情况下，进口变得更便宜，还能出口通缩。在全球各国央行都在使用相同政策的情况下，当尘埃落定，黄金就会成为最好的投资。

欧元区量化宽松对金价的影响有多大？德意志银行认为，这只是一个很小的因素，今年以来推动金价上涨的最重要因素，是美国长期实际收益率的再次下降，并且美国股市的风险溢价上升。该行预期未来黄金将会受到美联储政策的影响而变得更加疲弱，美国货币政策可能将会在今年中出现变动。美银美林表示，欧洲央行大量购买政府债券的决定对黄金影响不大。该行认为，央行的宽松政策通常对黄金是利好的，但欧洲央行此次的量化宽松对黄金的影响可能是模糊不清的。最可能的是，宽松一方面对黄金利好，但另一方面却把美元进一步推高，进而打压金价。