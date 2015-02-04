大宗商品疲软 黄金独善其身

自今年初以来，油价及铜价持续急跌，但金价表现相对坚挺，独傲商品市场，成为逆市奇葩，主要得益于避险和中日欧宽松货币政策。

纽约油价曾跌破44美元至43.58美元，为六年新低；其他大宗商品跟随油价重创，其中，伦敦金属交易所（LME）期铜价格一度暴跌至5339.50美元，为自2009年8月以来低位。在商品市场处于弱势情况下，黄金市场却逆势而行，在1月节节攀升至1300美元，涨幅一度超过9.3%。自今年初以来，全球经济放缓，避险情绪高涨，加上中日欧货币政策趋向宽松，刺激资金流入金市。

目前市场主题是：强美元、弱欧元、弱油价以及低通胀。在美元强势、欧元积弱以及商品市场受累油价而下挫的情况下，惟黄金市场走强，既没有受到强美元的压制，也没有受到弱欧元和弱油价的拖累，更没有因低通胀而走低。为了应对通胀下滑风险，欧洲央行推出量宽政策，短线对金价构成支撑。

自从2015年迄今，金价涨幅约9%，而标普500指数下跌约3%。根据过去5年的统计数据回归分析结果显示，美股和金价的相关系数为-083，反映两者敏感度很高。美股受到能源股领跌及企业盈利欠佳的影响而下滑，避险资金流入黄金市场。

从技术形态来看，黄金形成头肩底形态，短期走势呈稳。从周线图来看，金价上探1293美元（从1392美元到1132的黄金分割线的61.8%回吐位）及1305美元，阻力位1310美元。不过，技术指标呈现超买，金价出现横盘整理格局，甚至随时回调，第二季度有望下试1180美元。

近期，短线避险情绪和中日欧宽松货币政策支撑金价，推动金价第一季攀升至1310美元。但是，进入第二季度，当环球经济数据稳定下来，金价的避险功能消退，届时将金价在3月或第二季以至中期出现调整，下试1180-1150美元。