全球央行接连放水黄金ETF大手笔增持

受全球多个国家央行相继出台宽松政策影响，年初以来，黄金ETF大举增持黄金。

黄金价格在2014年下半年被市场普遍看空，但进入2015年却开始涨势逼人。纽约黄金价格1月份上涨近10%，且多次突破1300美元/盎司的价格关口。

黄金市场情绪的回暖也推升了黄金ETF的兴趣。数据显示，截至1月31日，世界最大的黄金ETF——SPDR黄金ETF持仓增加至758.4吨，较去年年底增加近50吨，增幅达到7%。

与此同时，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至1月27日当周，对冲基金黄金净多头寸合约增长15%至167693手，为2012年以来最高水平，投机商们在2015年初至今黄金的净多头寸增长了80%。

对此现象，分析人士指出，黄金价格的上涨与各国央行的宽松政策密切相关。同时，避险情绪的助推下，黄金的上升空间似乎依然值得期待。

欧洲央行1月底宣布扩大资产购买规模，将从今年3月起每个月购买600亿欧元，持续到2016年9月，若欧元区通胀回升接近2%则会停止购债。除了欧元区之外，今年1月份以来，已经降息的国家包括丹麦、加拿大、瑞士、埃及、土耳其、秘鲁、印度和澳大利亚。

世界经济增长的放缓导致的需求减少拖累了大宗商品价格的走势。世界银行报告最新预测，世界经济2015年有望增长3%，增速低于去年6月份时预估的3.4%。世界银行还将2016年全球经济增长预期下调至3.3%，低于去年6月份时预估的3.5%。

上述分析人士认为，一方面世界范围内经济增长的放缓导致央行放水，另一方面经济风险的增大也导致避险情绪的升温。

美国上周公布的数据显示，美国2014年第四季度国内生产总值（GDP）初值环比增长2.6%，增速较前两个季度的4.6%和5.0%明显回落。美国去年第四季度经济增长逊于预期，美联储承认经济面临海外风险。

在多空因素交织的背景下，对于黄金价格的未来走势，金融机构之间的观点也出现了分歧。摩根大通近日报告称，将2015年一季度黄金均价预估从1220美元/盎司上调至1300美元/盎司，因对希腊退欧以及全球经济增长的担忧，刺激黄金避险买盘增加。

美银美林近日将2015年黄金平均价格预估上调1%，至每盎司1238美元，此前预期为每盎司1225美元，因中国和欧洲经济增速放缓、继续打压全球经济增长前景。

不过，德意志仍然对黄金看空，并称金价会有更大的下跌。该行的报告表示，美国升息、股市和美元表现良好都将在2015年影响金价，预计2015年平均金价为1225美元/盎司。

同时，瑞银集团1月份的报告中称，将2015年黄金均价预估从1200美元/盎司下调至1190美元/盎司，但维持未来2年预估不变。

此外，影响黄金价格的关键因素除了避险之外，黄金实物需求也是决定黄金价格的关键因素，2014年实物黄金需求和2013年相比则有比较明显的下降，尤其是来自中国的黄金需求。而2015年世界黄金需求仍存在较大的不确定性。

黄金矿业服务公司（GFMS）数据显示，2014年中国的黄金需求下跌超过三分之一至866吨。GFMS预计，今年上半年金价可能跌至平均1180美元/盎司，但这不足以推动零售需求，预期今年全年金价平均为1170美元/盎司。