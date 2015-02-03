穆迪：今年俄罗斯银行业或亏损145亿美元

北京时间2月3日消息，穆迪投资者服务机构的分析师发布研究报告称，虽然俄罗斯央行在上周采取了降息措施，但此举不足以阻止该国银行体系在今年蒙受重大亏损，预计其亏损总额最多将可会达到1万亿俄罗斯卢布（约合145亿美元）。

报告指出，在俄罗斯央行上个月出人意料地将基准利率大幅上调650个基点至17%以后，俄罗斯各达银行正面临着无法控制成本增长的压力。虽然俄罗斯央行已经在上周降息至15%，试图藉此缓和该国银行体系所面临的压力，但这一措施不太可能这种发展趋势。

穆迪指出：“我们估测，2015年中这一行业部门的净亏损总额将会达到1万亿俄罗斯卢布左右，相比之下2014年其净利润总额为6000亿亿卢布，2013年净利润总额为1万亿卢布。”

俄罗斯央行此前大幅加息至17%是为了阻止卢布继续贬值，但此举带来的另一种后果是借债和还债成本上升，从而给俄罗斯的国内支出带来了风险。虽然加息举措在遏止卢布下跌走势的问题上取得了有限的成功（原因是原油价格继续下跌，从而带来卢布汇率也随之走低），但俄罗斯的银行体系则已经受到了负面影响。在这种形势下，俄罗斯政府已被迫向多家金融机构注入了总额24亿美元的流动性，包括国有银行俄罗斯外贸银行（VTB）和Gazprombank等。

据俄罗斯国际文传电讯社报道称，俄罗斯银行业所面临的困境很可能是促使俄罗斯央行上周降息的原因所在。该社援引了俄罗斯地区银行协会（Association of Regional Banks of Russia）主席Anatoly Aksakov向俄罗斯央行行长伊万娜·纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）发出的一封信函，信中写道：

“俄罗斯银行市场现在的状况令人深感忧虑。尽管外汇市场有所稳定，且预计将有税收和预算资源流入，但银行仍面临着尖锐的流动性缺失问题。据银行家称，大幅调高的利率导致关键利率上升，已经导致一些公司进入了失去偿债能力的进程。银行家认为，如果当前形势继续下去，那么就会带来一波破产，而且不仅仅是信贷机构破产，很多企业和公司也都将破产。”

不幸的是，现在想要阻止调高利率之举对俄罗斯的银行体系造成打击看起来已经为时过晚。利率的上升已经导致银行的利润率受损，原因是融资成本的上升速度快于机构能对未偿还贷款收取之利率的上升速度。根据穆迪作出的估测，如果利率仍旧保持在当前水平附近，那么俄罗斯银行将无法承受成本压力。

穆迪在报告中指出：“在俄罗斯央行将基准利率设定在15%的情况下，我们估测俄罗斯各大银行来自与其客户之间的业务活动的总净利息收入将在2015年中减少三分之一，至近1.5万亿俄罗斯卢布。2015年的总循环收入（包括经利息收入和佣金）将仅可勉强达到2.3万亿俄罗斯卢布，不足以填补银行的行政支出以及由于问题贷款增多而很可能带来的信贷成本水平。”

这与分析师此前作出的一种预期相符，即俄罗斯政府很可能将在今年进一步花费400亿美元来援助该国银行业。作为上周推出的“反危机计划”的一部分内容，俄罗斯政府已经拨出了15.5亿卢布的资金来为银行提供支持，但这一数字很可能仅可在银行体系维持偿债能力所需资金中占据很小的比例。