OPEC代表担心油价持续跌至夏季，称季节性需求疲软使然

2月3日讯——石油输出国组织（OPEC）代表们周一(2月2日)表示，原油价格恐怕会在2015年夏季之前持续性地面临下跌压力，这是由于季节性需求疲软不堪的缘故，即便OPEC头号产油国沙特打击竞争对手石油产出增速的策略可能已经开始出现切实的效果。



来自OPEC和非OPEC地区的产油国本周(2月7日当周)齐聚OPEC总部(奥地利维也纳)，以讨论OPEC的长期性策略，但相关会议并不会制定产出政策。

其中一名来自海湾地区的OPEC成员国代表指出，低油价正在影响到页岩油生产领域的部分企业投资，这应当会在更长周期内影响到国际原油市场的供需面；原油价格正在40-50美元/桶趋于稳定，但全球经济并不是特别强劲、而股市却太高。值得一提的是，在2014年11月27日结束的维也纳会议上，沙特力排众议、成功地拒绝了OPEC内部委内瑞拉等成员国和其他非OPEC产油国对OPEC减产的呼声，使得2014年6月份以来的原油价格持续下跌趋势一发不可收拾。

诚然，美国油服贝克休斯(Baker Hudges)上周五(1月30日)发布的数据显示，美国石油钻井在上周(1月30日当周)降至纪录新低，众多交易员将其视作OPEC打击美国页岩油生产商的策略奏效，使得美国NYMEX 3月原油期货价格当天涨破50美元/桶关口，单日涨幅逾8%，但也难掩原油价格1月份累计大跌逾10%的颓势。