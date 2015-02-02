阿里巴巴或难逃遭空头猎杀命运

中国公司在美国上市，其实是一把双刃剑。尽管公开上市有诸多益处，但上市公司往往也面临许多新的挑战。而华尔街对在美上市的中国公司之一贯做法是：先包装上市，做多大赚一笔；然后再大肆做空，左右上下割肉。

阿里股价蒸发三百亿美元

几个月前，阿里巴巴作为美国史上规模最大的IPO（首次公开募股）上市公司，成为当时华尔街的最大热点。那段日子，阿里巴巴几乎是所有财经媒体的头条，受到疯狂的追捧。记得去年9月8日，阿里巴巴在纽约的IPO第一场路演，堪比“苹果手机发布会”。当天慕名前去的投资者挤满了华尔道夫酒店，“光是等电梯就需要30分钟”。

阿里巴巴的首轮路演，仅仅两天就已获得足额的认购。上市当天，阿里巴巴的股价一路飙升，曾一度逼近100美元，使马云转眼间就成了中国首富。那几日，马云的风头甚至超过了好莱坞一线明星。不过，与其说是对马云的追捧，不如说是对财富的追逐。

当时，《证券时报》在一个访谈中问我：“怎么看待阿里巴巴、京东商城等互联网巨头赴美上市？随着国内资本市场的完善，是否会有更多的科技股在A股上市？”

我答道：“中国公司在美国上市，其实是一把双刃剑。尽管公开上市有诸多益处，但上市公司往往也面临许多新的挑战。而华尔街对在美上市的中国公司之一贯做法是：先包装上市，做多大赚一笔；然后再大肆做空，左右上下割肉……”

没想到，竟一语成谶。阿里巴巴上市还没过半年，这几日又成了财经新闻的头条。就在上周，阿里巴巴股价遭遇重挫，三天跌幅超过13%，一下子跌去了三百多亿美元，股价甚至跌破90美元，与IPO的第一天相比跌去了5.12%。

究其缘由，周四发布的2014年第三季度的财报显示，阿里巴巴第三季度营收262亿元，不及彭博预期中值的276.4亿元，再加上近日与工商局之争，好似“屋漏偏逢连夜雨”，而美国股东权益律师事务所Pomerantz LLP宣布，对阿里巴巴涉嫌信息披露不充分展开调查, 这可能引发更多的股权律师事务所展开调查，引发更大规模的集体诉讼，犹如雪上加霜。

中企海外上市利弊各异

近年来，中国企业热衷海外、特别是在美国上市，是基于希望企业得到快速成长，将融资用于技术研发和发展生产，甚至用于偿还现有债务，而企业成长过程中的风险，也由股东们分担了；其次，企业通过上市能迅速提高公众对公司产品的知名度，以便建立公司品牌增加市场份额；最后，如果上述两点都顺利实现，一般来讲，企业的创始者能从售出的股票中获得巨大回报，而且美国的资本利得税非常低，通常在15%以下（这也是巴菲特为何每年缴税的比例比他的秘书还要低的原因）。

然而甘蔗没有两头甜。在美国上市的企业必须接受SEC（美国证监会）的严格监管。比如，按照美国联邦法的要求，一间公司只要有500个以上的投资者，就必须披露其财务报表，必须定期将财务报告呈报证券监管机构。

尤其在华尔街那样的原始丛林中，更必须时刻提防金融资本的恶意收购，以及买空卖空等行为的干扰。在目前国内的A股市场上，上市公司可能还不用担心公司股票被做空。但是，华尔街的生态环境则完全不同，大量的做空机构如“浑水公司”，每天都在伺机寻找猎物，而中国股因众所周知的原因，往往是他们最理想的枪靶子。

中概股屡遭空头猎杀

这些年来，华尔街的空头多次大举屠杀中国概念股。从2010年中国概念股海外遭遇做空开始，经过初期试探、中期小规模袭击、以及后期大规模猎杀等一系列行动，最终形成大规模做空中概股的浪潮。

上一轮大规模做空中概股的高峰期是在2011年，当时曾经红极一时的中国概念股，在北美资本市场遭遇集体做空，被业内称为“屠鲸行动”。在那场猎杀行动中，在美上市的中概股市值蒸发近210多亿美元。不过相比这次阿里巴巴两天蒸发三百亿美元，已然不可同日而语了。

很显然，受巨额利润的诱惑，许多做空者已从上市公司天然的“监督者”，变异成为不择手段的逐利者。纽约一家对冲基金经理曾明确指出，在那一年，投资中国股票唯一的赚钱方式就是做空。

而浑水（Muddy Waters）就是这类机构的佼佼者，据报道，该机构常与这次告发阿里巴巴的Pomerantz LLP这类律师所联手，使得他们每每得手。此前Pomerantz LLP对聚美优品，也曾发起涉嫌信息披露不充分导致欺诈的调查，并于一个月之前发起诉讼。而据媒体报道，2012年浑水掌门人布洛克将公司从香港迁往加拿大，称迁址是因为人身安全受到威胁。

总之，中国企业意欲海外上市，尤其在美国上市，应当考虑地域环境的区别。因为美国法律不同于中国，两国证监会的监管范畴也不一样，美国的做空机构也比中国发达，望中国企业多加警惕。水能载舟，亦能覆舟。