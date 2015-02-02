PMI萎缩 央行加入全球宽松大潮压力大增

北京时间2月2日，彭博社报道，由于1月份中国制造业出现两年多来首次萎缩，中国央行加入最近一轮全球货币宽松大潮的压力大增。

1月份中国制造业PMI回落至49.8%，两年以来首次低于荣枯线，也弱于市场预期。而上周中国股市创下一年以来最大周跌幅。同时，去年GDP增长创下1991年以来新低。

随着国际油价大跌，全球通胀前景和除美国以外国家的增长势头一片黯淡。上月，欧元区、加拿大和新加坡等地央行均采取了额外的货币刺激政策。中国央行由于11月刚降息过一次，至今为止仅采取了一些定向措施增加流动性，仍未跟进加息或降准。

德银首席中国经济学家张智威称，“我们预计数据还会继续走弱，迫使政府采取更多宽松措施。”

张智威和美银首席中国经济学家此前曾表示，中国央行会推迟降准，因担心降准可能因引发一次股市泡沫。上证综指上周五连续第四天下跌，创下一年中最大当周跌幅。

原材料价格拖累PMI

统计局官网公告称，季节因素、大宗商品价格下跌、以及国内外需求疲软导致1月份中国PMI下滑。

大多数分类指数也下跌，包括新订单指数和新出口订单指数。最突出的，受大宗商品价格拖累，原材料采购价格指数下跌至41.9，创下至少一年以来最低。

澳新银行大中国区经济师刘利刚称，“中国制造业仍面临去杠杆化压力，制造业通缩状况还将持续，去库存化进程还未结束。”

澳新银行经济学奖预计，中国央行今年一季度将下调银行准备金率50个基点，降低存款利率25个基点。中国各大银行目前必须拨出存款的20%作为准备金。眼下，中国的基准存款利率为2.75%，贷款利率为5.6%。

经济温和下行

彭博经济学家Tom Orlik周日发表报告称，“综合起来将，1月份的初步迹象显示中国经济增长缓慢走向恶化，随着A股牛市失去动能，央行做好了进一步宽松的准备。”彭博预计一季度央行将再次降息。

2014年中国经济增长7.4%，第四季度增长7.3%，创下24年以来最低增速。

野村驻香港经济学家花长春预计，今年一季度中国经济还将延续下滑态势，制造业活动维持萎缩。他是彭博调查的所有经济学家中，唯一一个预测准1月份中国PMI数据的人