库克对于苹果来说有多重要

在上周的财报中苹果公布了他们的假期季 iPhone 销量为 7450 万，创下了新的纪录，让业界惊叹不已。其实蒂姆·库克自成为苹果公司 CEO 以来，也做了一件非常了不起的事情：让苹果公司的股价翻了一倍多。

2011 年 8 月乔布斯的身体健康状况日益恶化，蒂姆·库克接任 CEO 一职。当时候业界都在质疑：库克能否像乔布斯那样领导苹果公司。

虽然现在评价库克治下的苹果产品成功与否还为时过早，但是自他成为 CEO 以来苹果股价不断上涨却是不争的事实。

去年四月份苹果公司宣布拆分股票，由 1 股分割为 7 股。如图苹果股票自拆分后已经涨至 117 美元。对于苹果股票来说，这一路走得跌跌撞撞，2012 年下半年到 2013 年，它一度下跌。

最近几个月随着 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 的上市，投资者非常看好苹果股票，苹果股价也更是在最近一次财报的刺激下突破了全新的高度。从这里我们也可以看到投资者的乐观也不是完全没有理由的。

我们不知道苹果股票何时会再出现这样的增长势头，但是如果库克能让 Apple Watch 复制 iPhone 的成功，那苹果距离成为一家万亿美元公司也就不远了。