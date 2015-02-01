亚洲最大豪华客滚船“渤海钻珠”轮大连首航

1月28日12时30分，随着一声悠扬的汽笛声，辽渔集团控股的渤海轮渡股份有限公司斥资近4亿元建造的亚洲最大、最豪华客滚船——“渤海钻珠” 轮，缓缓驶离辽渔大连湾新港码头，开启了大连——烟台首航之旅。值此春运期间，“渤海钻珠”轮的上线运营，将为东北、山东乃至江浙等南方旅客回家过年提供了新选择和新体验。据悉，该船的姊妹船“渤海玛珠”轮也将于今年3月正式投入运营，届时，渤海轮渡“十珠”联璧闪耀渤海湾黄金水道。



“十二五”以来，辽渔集团按照省市提出的大力发展现代服务业和战略性新兴产业的要求，加快客滚航运的发展，繁荣现代海洋服务业。在短短4年的时间里，渤海轮渡先后淘汰了8艘老旧客滚船，同时斥资40 亿元建造了10艘亚洲顶级大型豪华客滚船舶——“渤海金珠”、“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海翠珠”、 “渤海晶珠”、“渤海钻珠”、“渤海玛珠”，渤海轮渡的运力结构实现全面升级。

随着环渤海地区经济的日益崛起和山东半岛蓝色经济区、辽宁沿海经济带等一系列国家发展战略的实施，为渤海轮渡的发展壮大提供了难得的历史机遇。据辽渔集团负责人介绍，渤海轮渡在不断巩固国内客滚行业领军者地位的同时，将不断加大力度积极开拓国际客滚运输和邮轮产业，力争将企业打造成以国内客滚运输为主，融合客滚码头及临港物流、国际客滚运输、国际及沿海邮轮产业的大型综合航运集团。

国际标准建造 装载能力亚洲第一

“渤海钻珠”轮按照国际航行客滚船公约和规范要求进行设计建造。该船总长178.8米，型宽28米，总吨位3.5万吨。乘客定额为1800人。设有3层车辆舱，每层高度达4.85米，车道长度 2500米，可载大小车辆300余辆，特别是在装载超长、超宽、超高的特种车方面更是具有绝对优势。“渤海钻珠”可称得上是具有自主知识产权的目前国内最大、最先进、最安全、最豪华的客滚船，也是目前亚洲吨位最大、载客载车数量最多的客滚船。

系统配备先进 安全性能国际领先

“渤海钻珠”动力系统、通道系统、通讯导航系统等重要设施设备全部采用国际知名品牌，船上配备了保安警报系统、应急疏散系统、直升机停靠设施、航行数据记录仪、车辆系固装置等先进设备。配置了防横倾装置，可在3分钟内平衡船侧拖车重量产生的横倾力矩，迅速消除装卸车辆时产生的船舶横倾现象。按无限航区的风力标准设计稳定性和船体强度，是渤海湾设计抗风能力最强的船舶。另外，船上还增设了电子海图导航系统，全面确保船舶航行安全。

更加人性化 豪华舒适直逼国际邮轮

针对旅客出行越来越追求舒适的特点，“渤海钻珠”轮更多地引进了国际邮轮的新理念和新元素。增加了舒适的床位，减少了坐席客位。配备了20人/1500kg电梯3部，特等舱、一等舱、二等舱全部设有落地窗观光阳台。船上设有影院、卡拉OK软包厢、棋牌室，观光大型甲板上还有BBQ烧烤，让旅客的旅途丰富多彩，不再无聊。船上客房各种设备更是一应俱全，一等舱是套间，有卧室、客厅和独立的卫生间，假如是一家四口出行，客厅的大沙发就可以变形成一张舒适的双人床，非常人性也极具性价比。