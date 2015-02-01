墨西哥高铁二度爽约有苦衷：油价暴跌政府没钱

墨西哥政府官员1月30日说，由于国际油价大跌导致政府收入锐减，墨西哥政府决定暂停首都墨西哥城至克雷塔罗的高铁项目。按美联社的说法，墨西哥预算的约三分之一来自石油收入。除墨西哥城至克雷塔罗的高铁项目外，墨西哥尤卡坦半岛的一个铁路项目也被搁置。墨西哥城新机场项目、联邦高速公路、乡村公路和直线公路的建设项目等不会受到影响。参与投标的中国铁建表示，正在核实情况。

墨方先前确认，有包括中国公司在内的5家企业有意参与高铁项目新一轮招标。多名消息人士解读，由于中国高铁技术过硬且有价格优势，再加上中方企业融资渠道广泛且能得到来自墨西哥政商各界支持，中方企业原本再次中标的可能性不小。

今年1月14日，墨西哥政府公布了预招标文件，原定1月29日公布正式招标文件，但由于要在文件中纳入各方意见而推迟了文件发布日期，没想到30日突然宣布搁置这一项目。

从第一次招标被取消，到第二次招标“胎死腹中”，墨西哥人在这个高铁项目算得上是“两次爽约”了。据外媒报道，墨西哥财政收入的三分之一来自墨西哥石油公司Pemex，原本预测原油价格是每桶79美元，但如今墨西哥原油价格只有每桶40美元，所以只好对政府预算“大动手术”，削减开支83亿美元。两个铁路项目被取消，其中就包括中国铁建有意再度投标的、预算达到37亿美元的高铁项目。

墨西哥人两次“爽约”，其实就清楚地说明了中国高铁走出国门之不易。墨西哥人先是因为政治原因取消了第一次招标结果，而后经济原因又造成第二次招标“流产”，这样的“反反复复”，固然与发展中国家的政治经济环境脱不了干系，恐怕背后还有大国干预的魅影。中国高铁要走出国门，需要对复杂的国际环境做好充分的准备，以免尽做些“无用功”。

第二，高铁项目还在摸索盈利模式，国内除了京沪高铁开始盈利以外，其他线路也尚未见有盈利的报道。我愿意相信，中国需要向世界展示完善的高铁盈利模式，这对于中国高铁走出国门，会大有裨益。试想如果连我们自己还无法盈利，在其他国家遇到的阻力也就可想而知。毕竟中国高铁走出国门，需要创造出一个“双赢”甚至“多赢”的局面，给他们多来真正的实惠。