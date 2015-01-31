人民币有序波动不会挫伤A股

2014年5月7日，欧元兑美元汇率是1.39934，创出3年来新高。其后9个月，欧元步步走低，呈现持续下跌趋势。受上个月希腊议会选举结果影响，本周一，欧元兑美元一度跌至1.10966，创出11年新低。本世纪初，欧元曾经跌至低于和美元平价的水平，现在人们又开始谈论，欧元会否再次跌至与美元平价。

欧元持续走低的原因在于美国经济度过金融危机后已经全面复苏。经济数据表明，美国GDP经过2014年一季度因恶劣天气下降后，随后两个季度平均增速达到可观的4.8%；就业情况持续好转，最近六个月达到2000年以来最强劲增长水平；薪资水平也有所增长，最近的数据为2012年以来最佳，收入的增加促进了消费增长，1月美国核心消费额环比增幅高达0.7%，是10个月以来新高，显示出强劲的增长态势，消费成为推动美国经济最强劲动力。

与之对应的是欧洲经济处于低迷状态，高企的失业率等因素导致市场对经济增长缺乏信心，通胀持续走低。欧盟2014年12月CPI终值为-0.2%，是2009年以来又一次跌至零以下水平，欧元区CPI连续22个月低于欧洲央行设定的2%目标。2015年1月，欧洲央行推出了不设定限额的量化宽松政策，向市场注入流动性，防止欧元区陷入通货紧缩的泥潭，促进区域内经济复苏。

欧元区的量化宽松政策，再加上市场对希腊大选的担忧，将欧元推下悬崖，美元指数升至95左右，与12年前水平相当。在可预见的将来，美元指数升至100或100以上水平并不是天方夜谭。

美元指数持续走强影响到人民币汇率变动，跟随非美货币的普跌，人民币也出现了明显的向下趋势。仅就过去一周来看，虽然期间也有反弹，但是人民币兑美元有数次中间价下调，并出现人民币较中间价跌停的状态，在约两周的时间内，人民币累计跌幅近4%。

不过，人民币汇率迄今仍是健康的，中国经济基本面良好是支撑人民币汇率有序波动的基础。实际上，近期人民币汇率走低是结构性的，一方面，人民币兑美元贬值，但是人民币贬值幅度相对于欧元、英镑、日元、澳元、加元、新元等货币的贬值幅度要小，人民币对这些货币出现了升值，人民币实际指数仍然处于升值状态。我国实行的是有管理的浮动汇率制度，人民币贬值不会出现无序状态。

至于人民币兑美元贬值会在多大程度上影响股市，会有多种说法。但是人民币的波动只要有序，就不会对股市产生破坏性影响。最近的例子是，自2012年11月日元贬值，美元兑日元由80升至超过120，同期日经指数由9000点附近升至18000点。