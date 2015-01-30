俄罗斯公布2.34万亿卢布危机拯救方案

俄罗斯政府公布了一项规模达2.34万亿卢布的一揽子计划，以帮助俄罗斯经济抵御油价崩跌和西方制裁的双重夹击。

莫斯科推出的这项“反危机救助计划”，由俄罗斯总理梅德韦杰夫在此前一天签署。俄政府声明，投资额度仍在讨论中，可能做出调整，相关规模并非最后数字。

力图拯救银行

据《莫斯科时报》报道，该计划总共包含60个项目，目前只对其中的22个进行了估算，2.34万亿卢布也只是对已获得融资规划的项目投资加总，这预示着该计划的最终成本可能远远超过公布的规模。

此前一天，俄罗斯财政部长谢鲁阿诺夫曾承诺，由于采取了灵活的备用预算，并削减其他不必要的开支，这一计划将不会增加预算支出总额。

在油价和卢布双双下跌后，西方制裁又让外部资金流几近枯竭，俄罗斯的银行体系愈加动摇。因此，在这一揽子救助计划中，目前可见的最大投资都是力图拯救银行。

部分重大项目将由俄罗斯800亿美元的主权基金—国家财富基金(NWF)担负资助任务，该基金以往主要投资于基础设施建设。

这一系列举措中，最大的一项是通过发行政府债券，为银行系统注资1万亿卢布(约合150亿美元)的计划。英国金融时报称，该计划已在进行中，150亿美元其实已分派得差不多了。

此外，俄政府制定了一个单独的方案，让国家财富基金向部分银行注资2500亿卢布(约合37亿美元).

国家财富基金另将提供3000亿卢布(约合45亿美元)至俄罗斯的国家开发银行 Vneshekonombank(VEB)，以增加“对实体经济部门的贷款”。

计划“模糊而笼统”

“反危机救助计划”还包括2000亿卢布(30亿美元)的政府担保费用，以便为“投资项目贷款”和由政府主导的债务重组计划提供担保。

其他主要项目还有：面向地方政府的1600亿卢布(24亿美元)联邦贷款；1880亿卢布(28亿美元)用于资助养老金，对抗高通胀威胁。

数十个较小规模的项目尚未计算出所需资金，这其中包括向工业企业、小企业和农业提供补贴和税收减免等。

该计划还列明，俄政府将创建一个“坏账托收银行”，集中收购和处理不良银行资产。

计划同时指出，除了用于国防、社会支出和债务偿还的费用，政府在2015年将削减“大多数”预算支出一成(10%)，2016年至2018年每年将至少削减5%，以争取在2017年达到预算平衡。这意味着不少人员将要“勒紧裤带”。

俄官方表示，预算内的投资资源将集中在已启动项目，由此将推迟实施部分新项目。

花旗银行驻俄罗斯经济学家伊万·恰卡洛夫认为，眼下莫斯科正在修订其预算和宏观经济预测，因此这个计划无可避免地“显得模糊而笼统”。