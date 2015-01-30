俄罗斯考虑建立“坏账银行”

俄罗斯将考虑为不良资产设立一家“坏帐银行”，这是规模至少为2.3万亿卢布(合350亿美元)的一揽子措施的一部分，旨在应对俄罗斯日益迫近的经济危机。

这一声明是俄罗斯周三公布的旨在支持经济并刺激该国结构性改革的60项措施的一部分，措施中还包括1万亿卢布的银行业资本重组以及向国有开发银行VEB注资3000亿卢布，令其扩大对实体经济的贷款。

卢布汇率下挫以及西方制裁导致的外币融资紧缩，令俄罗斯银行体系严重受创。标准普尔(Standard & Poor’s)称，“卢布贬值将使(俄罗斯)金融体系的资产质量恶化；制裁措施将影响俄罗斯经济重要领域利用国际资本市场的途径；2015年经济将出现衰退”。标普本周将俄罗斯的主权信用评级降至垃圾级。

俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)周二签署了这份“抗危机计划”，自卢布汇率在12月中旬下跌以来，俄罗斯政府和央行[微博]讨论的各种提案和纾困方案的都包括在内。俄罗斯今年将面临的是严重衰退，经济学家的预测是，因油价不断下跌和西方制裁冲击实体经济，俄罗斯经济将收缩2.5%至5%。

近来美国和欧盟(EU)也都加大了加强对俄罗斯制裁的压力。

在有关资产计划的一份声明中，俄罗斯政府表示，该计划将“在来自外部经济和外交形势造成极端负面影响时期，确保经济的持续发展和社会稳定”。

俄罗斯政府还表示，将在本周末之前为“坏账银行”收集收购金融行业问题资产的建议。

俄罗斯财政部长安东•西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，由于预算储备和其他领域的支出削减，该计划不会提高整个预算。俄罗斯政府证实了之前宣布的计划，即今年将从多数预算领域中削减10%，只有国防预算没有减少。

该计划中的措施还包括：支持劳动力市场、鼓励用本国生产的商品来取代进口商品、支持农业以及将公众养老金与通胀挂钩，涉及支出高达5000亿卢布。

根据这份文件，去年12月底宣布的规模为1万亿卢布的银行资本重组是2014年预算的一部分。该计划中的一些其他措施(包括向VEB注资3000亿卢布以及银行业的另外2000亿卢布注资)将来自国家福利基金(National Welfare Fund)，该基金规模为800亿美元，最初旨在为政府养老金融资。

俄罗斯券商BCS首席经济学家弗拉基米尔•蒂霍米罗夫(Vladimir Tikhomirov)表示，考虑到这些额外支出，今年的预算肯定会出现大幅调整。