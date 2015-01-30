美元飙升未改QDII遇冷尴尬

美元指数创出新高，正刺激投资者对美元资产配置需求的升温，但欲借QDII基金“出海”的资金远不如想象中那么多。“QDII额度基本是用不完的。”中信银行北京中关村支行一位理财师说，虽然近期咨询海外理财产品的投资者在增多，但相比国内理财产品市场产品多样，年化收益率可观，QDII吸引力依然十分有限。

资金“海外游”预期微升

“2015年人民币汇率将进入一轮贬值周期，贬值幅度在3%-5%，区间为6.2-6.5，汇率双边波动风险进一步加大。”国泰君安证券分析师徐寒飞说。

全球主要经济体日益分化的前景和美联储加息预期，刺激美元指数创出新高。投资者对美元资产的配置需求正迅速升温。市场人士普遍预计，美国2015年经济增长幅度在3%左右，刺激美元大幅回流，在流动性利好下，美元资产的预期收益率有望再度走高。

随美元升值及美国经济体持续复苏，2014年业绩惨遭垫底的QDII基金近期一改颓势，整体收益率提升。金牛理财网数据显示，截至1月29日，今年以来104只QDII基金实现平均收益率达1.01%，较去年同期平均收益率的-2.14%，其中68只取得正收益，业绩明显回暖。

不过，在国内A股牛气十足，一片欣喜之时，投资境外的QDII基金却只能“冷眼旁观”。2014年QDII基金在各种类基金中业绩垫底，连续多年的业绩不佳导致投资者“拿脚投票”，大幅赎回基金份额。中基协数据显示，截至去年12月底，QDII受托资产净值规模为486.75亿元，同比缩水6.31%。

分析人士表示，2015年，美国经济复苏趋势不改，其资产升值预期较强，但其他海外资产吸引力欠佳，今年QDII基金恐怕仍会遭投资者“冷眼”。

“擦亮眼”选基金

“出海”资金更需悉心甄别基金。金牛理财网数据显示，截至1月29日，今年以来，排名前三的QDII基金为泰达全球新格局、广发美国房地产指数]、诺安全球黄金，分别实现10.66%、8.62%、8.37%的收益涨幅。而近期收益率不佳的QDII基金投资方向多为商品、油气等品种，信诚全球商品主体、工银标普全球自然资源指数、华宝油气跌幅分别为-7.33%、-4.61%、-3.5%，投资品跌幅远超人民币跌幅。

基于宏观经济预期和各类资产大类趋势变化，诺亚财富对2015年上半年投资周期给出的建议是：小幅减少欧元资产，小幅增加美元资产，维持人民币配置比例不变，美元资产方面看好不动产和股票。

“毕竟，欧版QE大放水，使资金向全球流动，不仅是美国资产受益，中国也会成为他们很好的标的。”嘉实基金高级产品经理张春雷更看好国内投资价值，2015年预计国内GDP维持7%的增长率，鉴于如今加大的基数，7%的增长率依然使中国资产充满吸引力。