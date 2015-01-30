欧洲央行“放水”利好出口 德国股市连创新高

近期经济数据显示，受益于欧洲央行量化宽松（QE）政策、油价持续下滑和欧元疲软，德国经济有望摆脱此前的疲态，重返强势增长轨道。德国股市近期在欧洲市场表现亮眼。截至28日，今年以来德国DAX指数大涨9.2%，26日和27日连续两个交易日创出历史新高，其中汽车等出口品板块领涨，多家德国车企股价涨幅超过10%。

汽车医药股领涨

德国DAX指数今年以来大涨9.2%，涨幅领先于欧元区其他成员国市场。其中，德国出口企业盈利显著受益于欧元下跌，汽车和医药板块领涨。

德国汽车制造商戴姆勒集团（DAIGn）宣布，主要受益于欧洲和中国市场销量呈两位数增长，旗下梅赛德斯-奔驰高档汽车部门去年11月销量同比增加13%，达创纪录的15.07万辆。去年1月-11月，奔驰交货量同比上升12%至创纪录的148.7万辆，已超出2013年全年数字。去年第三季度，戴姆勒集团整体营业利润同比增长67%。

去年第四季度以来，戴姆勒股价快速攀升，截至28日大涨30.77%，今年以来累计上涨14.7%，股价于26日创历史新高。

德国豪华汽车品牌奥迪公布的销售报告显示，去年11月销量同比增长11%，当月14.6万辆的销售量创历史同期最好成绩。2014年1月到11月期间，奥迪全球交付量同比增长10%，至159万辆，已超过了2013年全年销售量158万辆。

主要得益于旗下奥迪和保时捷品牌在欧洲和中国市场的销量创出纪录水平，奥迪母公司德国大众汽车集团（VOW）去年第三季度业绩好于预期。当季大众汽车基本盈利同比增长16%至32.3亿欧元，好于预期的30.9亿欧元。大众预计，2014年全年营业利润率将在5.5%-6.5%之间。

去年第四季度至今，大众汽车股价上涨了23.5%，今年以来股价累计攀升12.1%，28日股价也创历史新高。

另一家德国汽车集团宝马（BMW）股价同样一路上扬，今年以来股价累计上涨了13.2%，去年第四季度至今股价飙升18%。

与此同时，德国医药板块也涨势喜人。今年以来，拜耳股份有限公司（BAYN）和德国默克集团（MRK）股价分别上涨了12.9%和13.1%；去年第四季度以来，两公司股价涨幅分别为15.1%和21.9%。另一家德国医药用品公司费森尤斯集团去年第四季度以来股价飙升了20.5%，上述三家公司股价均在26日创历史新高。

经济预期向好

德国政府28日修正了对该国经济前景的评估，鉴于低油价和欧洲央行QE项目对市场信心的提振，德国将2015年的经济增长率预期从去年10月预测的1.3%提高至1.5%。

德国经济部发布报告指出，消费开支的增长和薪酬增长速度的加快都会对德国经济的增长带来动力。德国经济和能源部长加布里尔称：“德国经济的状况相当好，这个欧洲最大的经济体有望规避地缘政治动荡，回到过去一年的增长势头中。”

22日，欧洲央行宣布启动向欧元区19国注入1.1万亿欧元流动性的决定，尽管反对欧洲央行购买欧元区国债，但德国政府承认，QE项目对企业信心有提振作用。

德国经济部预计，油价在2015年将实现每桶59美元的均值，这有助于企业降低经营成本，而随着失业率的进一步下降，消费者信心也维持强劲状态。

德国市场研究机构GFK于28日公布最新调查报告显示，德国2月GFK消费者信心指数由上月的9.0升至9.3，超过预期值9.1，并创2001年11月以来最高水平。GFK指出，由于油价下降意味着消费者可自由支配收入增加，德国GFK消费者信心指数已连续五个月回升。

调查显示，德国消费者认为经济将加快增长，并预计未来几个月此趋势将延续，GFK称这可能是因为能源价格下降和欧元走弱。该结果是针对大约2000名德国消费者的调查作出的。

另据德国经济智库ZEW最新调查报告，今年1月德国分析师和投资者信心连续第三个月上升，目前升至11个月以来最高水平。具体数据显示，德国1月ZEW经济景气指数超预期跳升至48.4，大幅好于预期值40和前值34.9，触及去年2月以来最高水平。1月ZEW经济现况指数从去年12月的10.0大幅升至22.4，同样好于预期值14.8。