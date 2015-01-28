俄罗斯评级被调至“垃圾级”

国际评级机构标准普尔公司于26日下调俄罗斯主权信用评级至垃圾级。



面对评级下调、西方制裁和油价下跌，俄罗斯决策者承受更大压力。标普当天把俄罗斯主权信用评级降为BB+。同属这一评级的国家还包括保加利亚和印度尼西亚。这是俄罗斯主权信用评级十年来首次降至投资级别以下。标普发布降级声明后，俄罗斯货币卢布对美元汇率应声下跌，报收价比前一交易日下跌6.6%。卢布对美元汇率2014年贬值46%，为全球表现第二差货币。



另据报道，伊朗驻俄罗斯大使迈赫迪·萨纳伊27日说，伊朗和俄罗斯关系正积极发展，两国计划建立一家联合银行，以使用本国货币结算。他同时表示，希望俄罗斯能尽早为伊朗出口肉类和奶制品“开绿灯”。



萨纳伊当天接受俄新社采访时提及两国建立联合银行的计划。他说：“双方计划建立一个联合银行或联合账户，以使用俄罗斯卢布和伊朗里亚尔进行结算。两国已达成协议，为这一计划组建工作组。”



由于因其核计划长期受西方国家制裁，伊朗一直希望寻求替代美元的途径。伊朗中央银行副行长25日宣布，伊朗将暂停使用美元进行贸易结算，转而使用其他货币。这些币种包括人民币、欧元、土耳其里拉、卢布和韩元等。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京也于去年12月宣布，俄罗斯将结束“美元独裁统治”，转而在国际贸易中大范围使用卢布和人民币结算。



俄罗斯农业监管部门去年底说，俄伊两国已开始在食品贸易中使用本国货币结算。