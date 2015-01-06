俄罗斯卢布踩踏事件的教训

去年底的俄罗斯卢布、股市崩盘的踩踏事件震动了世界。

俄罗斯卢布、股市的踩踏事件令人触目惊心。在2014年8月至12月17日，俄罗斯卢布大跌52.14%，主要股市RTS指数则大跌59.3%。特别是12月16日，卢布一夜大跌13%，股指大跌19%，形成了严重的财富踩踏现象。



有人担心这种恶性踩踏事件2015年会不会发生到人民币身上。情况如何呢？

造成卢布恶性踩踏事件的原因很清楚：俄罗斯央行盲目崇信西方货币金融规则，不遗余力地与国际接轨，2006年实施资本项目可兑换为此次危机埋下了伏笔；自2013年6月美联储时任主席的伯南克宣布将退出QE以来，一波又一波的新兴市场危机被不断强化，嗜血的投机者蜂拥而至；面对美国和西方世界的围攻，俄罗斯在地缘政治、军事和经济上相当强硬，唯独货币金融上却放任国际热钱，放松管制纵容了金融投机；美国推动对俄罗斯制裁，与沙特联手凶狠打压石油价格，成为卢布踩踏事件的外部导火索。

对此，我们是否应举一反三，对可能发生在人民币身上的踩踏保持高度警觉呢？对此，国际货币金融专家余永定先生已多次敲响警钟。最近，他再次明确指出，俄罗斯过早放弃资本管制是导致其卢布危机发生的重要因素。他警告说：中国资本外流实际上已经相当严重，中国在资本项目开放问题上必须持谨慎态度，国内条件和国外环境决定了不应该冒如此大的风险。

目前中国的金融开放与汇率自由化正按照如下路径推进:1.以国际收支平衡为理由，在国际热钱外流时，维持人民币于高位；2.不断强化人民币国际化、汇率市场化和资本项目可兑换预期，这在客观上使得觊觎中国的嗜血投机者更加跃跃欲试；3.国内力推利率市场化；在股市上推行期权、转融券、股指加入新兴市场指数、T+0交易；允许外资参与国债期货；力推汇率期货特别是人民币期货。届时都可能使踩踏的恐慌效应放大，使中国管理金融市场的难度大大提高。此外，在当今国际上各国货币均已对美元大幅贬值的情况下，全球唯有人民币还维持在高位。一旦外部出现石油、粮食和地缘政治危机的导火索刺激，很可能出现不亚于俄罗斯卢布的严重人民币汇率踩踏事件。

这是因为俄罗斯毕竟有着丰富的石油、天然气以及各种资源，且小麦是世界第二大出口国，其重工业能力也是全球领先。相比于俄罗斯，中国经济的基本面并不轻松：1.石油对外依赖度高达60%，其中波斯湾进口石油占比超过50%，石油战略储备仅为15-20天，铁矿石和铜的对外依赖度分别高达70%和75%；2.农产品对外依赖度接近20%。过去二三十年，中国农业欠账较多，地力透支严重；3.中国的世界工厂角色已因美国力推的再工业化和TPP而转向负面；4.中国楼市自2000年来涨了5-10倍，房地产市场已盛极而衰；5.国人拜金风气盛行，急功近利严重，一旦遇挫戾气增加，社会稳定挑战增大。

因此，笔者自2013年以来就反复强调，人民币应参照其他货币的贬值幅度，参照投机热钱流出的速度（而不是含FDI和外汇储备的外汇占款余额），对美元主动贬值，从而降低人民币对其他货币越来越高高在上的风险。