美国经济不佳 黄金白银小幅上扬

一、行情回顾：昨天国际现货黄金最高价1297.30，最低价1272.20，波动25.1美金，国际白银最高价18.18，最低价17.62，波动56点，粤贵银最高价3589，最低价3488，波动101点。

二、基本面回顾：

在美联储周三决议前夕，美国公布的一系列经济数据很可能成为美联储委员们制定政策所考虑的对象。在周二公布的数据中，美国耐用品订单数据大幅疲软，让市场大跌眼镜。由此产生的美联储决议的鸽派预期，主导了纽约时段全球市场的波动。欧美股市下跌均超过1%；美元指数回落跌至94关口；现货金价涨逾1%；原油价格上涨2%。美国去年12月耐用品订单月率降低3.4%，预期增长0.3%，前值降低2.1%。由此市场预期美联储在2015年中期加息的可能性很小，目前美国糟糕的经济数据导致市场普遍不看好美联储加息的预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，第二天(1月27日至28日)，并将于北京时间29日凌晨03:00公布决议结果。

三：技术分析

黄金H4看的话MA5上穿布林带中轨，同时中轨和MA均线对价格均起着支撑作用。并且MACD有金叉的趋势，同时都在0轴上方，呈现一种多头排列，不过红柱放量不明显，暂时维持震荡。现货白银看的话，下方的支撑在18.00到18.70一线，此处可能形成一个密集交易区，同时MACD都在零轴上方。粤贵银看的话目前，大致呈现一个箱体震荡，市场正在选择方向。

四：操作建议

现货黄金：在1283到1278附近可以多单进场，止损放在75下方就可以了，目标看到1292附近，在1297可以空单进场，止损放在1300上方，目标看到1285附近；

现货白银：在17.80到17.90可以轻仓多单进场，止损放在17.60下方就可以了，在17.60附近企稳可以多单进场，目标看到18.10，止损放在17.50下方；

粤贵银：在3530到3520一线可以多单进场，目标先看到3580附近，破位继续持有，止损放在3500下方即可，在3600附近空单进场，止损放在3630上方即可，目标看到3550破位继续持有。