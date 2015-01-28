美元强势成“噩梦” 美跨国企业巨头业绩受挫

北京时间1月28日凌晨消息，媒体周二文章指出，美元汇率的飙升正在压制着保洁，辉瑞以及杜邦这样大部分收入来源于海外的美国跨国企业的利润指标。

世界最大的消费产品制造商宝洁公司在周二早些时候公布了新一期的季度财报，显示截止12月31日结束的一个季度中的利润指标未能分析师预期。宝洁公司首席执行官雷富礼（A.G. Lafley）称，“史无前例的”汇率波动造成销售额出现了高达5%的降幅。化工巨头杜邦，制药商辉瑞公司以及施贵宝都给出了低于早前预期的年度指引，并将美元汇率的强势作为一个原因。

在已经发布财报的标准普尔500指数成份股中，有75%业绩都是好于预期的。美国经济在全球增长放缓之际有稳定的表现，而美元汇率的上扬使得美国的产品和服务在海外变得更加昂贵，对很多企业的销售造成了影响。美元的强势让很多企业促不提防，联合技术公司不得不将一个月之前刚刚发布的年度预期进行了下行调整。

联合技术公司的首席执行官格雷戈里-海耶斯（Gregory Hayes）在周一时候的访问中说，“几乎没有什么选择，只能把全年的前景降低。”产品涵盖普惠喷气式引擎，西科斯基直升机和奥的斯电梯的联合技术公司在新的指引中提出了1欧元兑换1.10美元的汇率预期，而之前一个月发布的全年盈利预期还是基于1.25美元的汇率做出的。

由于美国这个全球最大经济体的表现好于其他主要发达国家，美联储正在准备2008年以来的首次加息，将脱离0到0.25%的极低利率区间，大量资金蜂拥进入美元资产等待机会。

追踪一揽子六种主要货币的美元指数周一时候出现2003年9月以来的最高水平，2015年以来的涨幅已经4%。美元指数在过去一个季度中有5%的涨幅。

苹果和雅虎会在周二晚些时候发布新一期财报，投资者普遍认为会从这两份报告中更好感知美元汇率变动对科技企业的影响，它们的大部分收入都来自海外。微软公司在周一晚些时候公布的财报显示，更强势的美元正在危及首席执行官萨帝亚-纳德拉（Satya Nadella）过去一年提振公司业绩的努力，再加上中国和日本的放缓，微软公司的商用软件授权销售收入受到严重打击。

Markit的分析师西蒙-科尔文（Simon Colvin）在报告中指出，“毫无疑问在上涨的美元中风险敞口最重的应该就是科技行业了，它们也最好的代表了一组在北美市场销售敞口最小的企业。”

另一方面，也有不少企业准确地预期到了汇率的变化。霍尼韦尔国际的首席执行官大卫-柯特（Dave Cote）在2014年10月的时候表示，正因为对欧元汇率可能下跌的担忧而调整政策，开始使用货币对冲策略。

3M则是另一个妥善应对强势美元的例子。公司以高速增长市场中更强劲的销售额以及积极的货币对冲抵消了不利的汇率变动影响，在第四季度中实现了好于市场预期的业绩。