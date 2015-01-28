雅虎第四季度净利润大降52%

1月28日，雅虎周二发布了截至2014年12月31日的第四季度财报。财报显示，雅虎第四季度营收为12.53亿美元，比上年同期的12.66亿美元下滑1%；雅虎第四季度净利润为1.66亿美元，比上年同期的3.48亿美元下滑52%。

财报同时还宣布，该公司将通过避税交易分拆持有的剩余阿里巴巴集团股份。据悉，雅虎将把持有的阿里巴巴集团股份打包注入到新成立的独立注册投资公司SpinCo。受此消息刺激，雅虎股价在周二的盘后交易中一度上涨8%以上。

按照雅虎的计划，SpinCo的股份将按照持股比例分配给所有的雅虎股东，这也将让SpinCo成为一家单独的上市公司。

雅虎在单独发布的声明中表示，分拆之后，雅虎将继续运营核心业务，并持有雅虎日本35.5%的股权。SpinCo将持有雅虎所持的全部剩余3.84亿股阿里巴巴集团股票。按照2015年1月26日阿里巴巴集团的收盘价计算，这部分股份市值约为400亿美元。

第四季度主要业绩：

--雅虎第四季度营收为12.53亿美元，比上年同期的12.66亿美元下滑1%；

--雅虎第四季度显示业务营收为5.32亿美元，比上年同期的5.53亿美元下滑4%；

--雅虎第四季度显示业务营收（不计入流量获取成本）为4.64亿美元，比上年同期的4.91亿美元下滑5%；

--雅虎第四季度搜索业务营收为4.67亿美元，比上年同期的4.64亿美元增长1%；

--雅虎第四季度搜索业务营收（不计入流量获取成本）为4.62亿美元，比上年同期持平；

--雅虎第四季度其他业务营收为2.54亿美元，高于上年同期的2.49亿美元；

--雅虎第四季度不计流量获得成本（TAC）营收为11.79亿美元，低于上年同期的12.00亿美元；

--雅虎第四季度运营利润为3200万美元，比上年同期的1.74亿美元下滑82%。不按照美国通用会计准则，雅虎第四季度运营利润为2.56亿美元，比上年同期的3.30亿美元下滑22%；

--雅虎第四季度净利润为1.66亿美元，每股摊薄收益0.17美元。2013财年第四季度，雅虎的净利润为3.48亿美元，每股摊薄收益0.33美元。不按照美国通用会计准则，雅虎第四季度每股摊薄收益为0.30美元，低于上年同期的0.46美元。

2014财年主要业绩：

--雅虎2014财年营收为46.18亿美元，略低于2013财年的46.80亿美元；

--雅虎2014财年显示业务营收为18.68亿美元，比2013财年的19.50亿美元下滑4%；

--雅虎2014财年显示业务营收（不计入流量获取成本）为16.63亿美元，比2013财年的17.37亿美元下滑4%；

--雅虎2014财年搜索业务营收为17.93亿美元，比2013财年的17.42亿美元增长3%；

--雅虎2014财年搜索业务营收（不计入流量获取成本）为17.84亿美元，比2013财年的16.99亿美元增长5%；

--雅虎2014财年不计流量获得成本（TAC）营收为44.01亿美元，比2013财年的44.26亿美元下滑1%；

--雅虎2014财年运营利润为1.43亿美元，低于2013财年的运营利润5.90亿美元。不按照美国通用会计准则，雅虎2014财年运营利润为7.55亿美元，低于2013财年的9.35亿美元。

--雅虎2014财年净利润为75.22亿美元，每股摊薄收益7.45美元。2013财年，雅虎的净利润为13.66亿美元，每股摊薄收益1.26美元。不按照美国通用会计准则，雅虎2014财年每股摊薄收益为1.57美元，高于上一财年的1.52美元。

雅虎首席执行官玛丽莎·梅耶尔（Marissa Mayer）对此表示，“我受到雅虎第四季度及2014年整体业绩的鼓舞，我们的核心业务依旧保持着稳定。雅虎的移动战略和专注已经开始显示效果，并收获颇丰。2014年第四季度，雅虎移动业务营收达到2.54亿美元，环比增长23%。整个2014年，我们的毛移动营收达到12.6亿美元，按照美国通用会计准则计算的移动营收达到7.68亿美元。我们的投资业务--移动、视频、本地和搜索--为公司带来了超过11亿美元的营收，同比增长了95%。”

雅虎首席财务官肯·古德曼（Ken Goldman）表示，“我们对迄今为止的资本配置和股东回报成绩感到自豪。自2012年第二季度以来，我们已累计动用97亿美元，回购了公司3.54亿股流通股，让我们的原始股本减少了大约29%。按照27.44美元的平均回购价格，这为我们的股东带来了极大的增值。在今天宣布将通过避税交易分拆持有的剩余阿里巴巴集团股份之后，我们迄今为止已累计向股东返还了近500亿美元。”

第四季度财务分析：

雅虎第四季度营收为12.53亿美元，比上年同期的12.66亿美元下滑1%。雅虎美国部门第四季度营收为9.72亿美元，高于上年同期的9.60亿美元。雅虎EMEA（欧洲、中东和非洲）部门第四季度营收为0.96亿美元，低于上年同期的1.03亿美元。雅虎亚太部门第四季度营收为1.84亿美元，低于上年同期的2.02亿美元。

2014财年财务分析：

雅虎2014财年营收为46.18亿美元，略低于2013财年的46.80亿美元。雅虎美国部门2014财年营收为35.18亿美元，高于2013财年的34.82亿美元。雅虎EMEA部门2014财年营收为3.75亿美元，低于2013财年的3.85亿美元。雅虎亚太部门2014财年营收为7.25亿美元，低于2013财年的8.14亿美元。

现金流信息：

截至2014年12月31日，雅虎持有100亿美元的现金、现金等价物以及有价债券投资，比截至2013年12月31日的50亿美元增加50亿美元。雅虎在第四季度和2014年回购了大约2200万股和6200万股股票，斥资约9.80亿美元和24亿美元。

市场预期及股价表现：

雅虎第四季度业绩好于市场预期。汤森路透的调查显示，市场分析师此前平均预计，雅虎第四季度每股收益为0.29美元，营收为11.9亿美元。

雅虎股价周二在纳斯达克证券市场常规交易中下跌1.45美元，跌幅为2.93%，报收于47.99美元。至发稿时，雅虎股价在盘后交易中上涨3.70美元，涨幅为7.71%，股价为51.69美元。过去52周，雅虎最低股价为32.15美元，最高股价为52.62美元。