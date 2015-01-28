希腊新总理叫停最大港口私有化进程

北京时间1月28日上午消息，据路透社报道，希腊新任总理齐普拉斯叫停希腊最大港口比雷埃夫斯港（Piraeus）的私有化进程。该港口多数股权原本计划出售给中国远洋集团。

希腊激进左翼联盟（Syriza）胜选组阁后负责航运的副部长周二表示，将中止前政府启动的出售最大港口Piraeus多数股权交易。

目前，中国远洋管理着比雷埃夫斯港的二、三号集装箱码头。2008年6月12日，中国远洋以43亿欧元代价，在Piraeus集装箱码头私有化招标中击败和记黄埔、迪拜国际等对手，成功中标该码头35年特许经营权。同年11月，中国远洋与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。从那时起，中国远洋运输(集团)总公司已经向该港口投入了8亿欧元(超40亿人民币)。

去年11月20日，中国远洋宣布再投入4亿欧元，计划将Piraeus打造成地中海最大、增长最快的港口之一。

中国远洋对比雷埃夫斯港的注资，为希腊创造了大量工作岗位。该项目已成为中希合作的典范，中希两国领导人都曾先后数次到访这里。《华尔街日报》也曾指出，经过5年的建设，中远在希腊的投资成为希腊近几年来最成功的私有化案例之一。