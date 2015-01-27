中国银行台北分行行长：跟台湾同业一起把蛋糕做大

“台湾市场那么小，大陆银行规模这么大，来台湾后会不会造成竞争格局？”对于2012年6月开业时台湾同业的忧虑，中国银行台北分行行长蔡荣俊记忆犹新。

“为了消除这个疑虑，我们这两年多的主要经营思路就是尽量把市场做大、把蛋糕做大，让台湾同业和民众都受益。”身为首家在台营业的大陆商业银行台北分行掌门人，蔡荣俊近日在接受新华社驻台记者专访时如是说。

2010年9月，中国银行台北代表处设立，一年多后台北分行开始对外营业。未雨绸缪的中国银行如愿以偿拔得头筹，成为首家在台开业的大陆银行，而一直牵头负责筹建工作的蔡荣俊也从中行厦门分行副行长转任台北分行首任行长。

“担当社会责任，做最好的银行”，是中国银行的发展目标。开业以来，中行台北分行积极搭建优质高效服务平台、创新产品和服务模式、促进两岸金融交流合作、推动台湾人民币离岸市场发展，不断把台湾金融业务的“蛋糕”做大，努力建设成为“最好的银行”。

“我和分行同事主要做了三件事。”蔡荣俊回顾说，首先是搭建了人民币服务平台。在被授权担任台湾地区人民币业务清算行后，中行台北分行于2013年2月6日正式启动台湾地区人民币清算服务。同年9月，又配合台湾主管机关规划正式投产“外币结算平台”人民币结清算服务系统。一个月后，在总行统一部署下投产全球支付系统，并采用国际规格的报文格式实现两个系统的无缝对接。“这个系统为本地清算创造了条件，目前这个平台已经有84家参加行，几乎所有台湾银行同业都加入，其中有17家是海外参加行，包括中国银行的海外分行和一些台湾同业的海外分行。”

2014年，中行台北分行完成全球支付系统升级，进一步提高两岸汇款业务效率，全年办理人民币清算及结算24万笔、3.9万亿元人民币，分别比上年增长111%和158%。当年2月，又启动两岸美元汇款服务，在台湾“外币结算平台”的基础上，建立了两岸美元支付清算的直接通道，发挥业务和系统优势，目前已有20家台湾同业加入，累计办理跨境美元汇款1.5万笔，总金额达17亿美元。

“两岸航线需要截弯取直，两岸金融往来同样需要截弯取直。”蔡荣俊说，原来两岸金融往来要通过香港、澳门等第三地来实现，在中行台北分行搭建好服务平台后，两岸业务可以直接往来，有效降低了交易成本，提高了服务效率。

中行台北分行去年1月正式启动人民币现钞调运及收付服务，在两岸间建立人民币现钞供应与回笼的直接渠道。“现在台北和厦门直接运送人民币现钞，降低了参加行的汇兑成本、汇率风险和现钞调运费用，受到台湾同业欢迎。”蔡荣俊说，目前已有31家台湾的银行加入，累计提存运送人民币现钞29亿元。

像人民币现钞直接往来一样，创新产品及服务是中行台北分行所做的第二件事。去年，他们参与了台湾人民币债券市场业务，9月5日成功发行20亿元人民币“宝岛债”，成为陆资银行在台分行发行的首笔“宝岛债”，获得台湾机构投资者积极认购。

创新，成为中行台北分行去年的主旋律：推出人民币衍生性金融商品服务，为客户规避人民币风险提供了有力工具；获准加入大陆银行间同业拆借市场及债券市场并办理首笔人民币拆借业务，为岛内人民币市场开辟了新的资金渠道，并为台资银行在大陆分行的业务发展提供资金支持；获台湾监管机构许可，实现人民币存款以人民币缴交保证金；以人民币形式增加营运资金3.6亿元，实现陆资企业首次以人民币在台投资，为两岸投资往来开辟了新渠道，对人民币跨境发展进行了有益尝试。

“台湾基层金融机构对人民币业务还不太了解，需要普及这方面知识，这也是实现担当社会责任目标的一部分。”蔡荣俊说。

促进两岸金融交流合作是中行台北分行的第三个任务。为了推动台湾人民币市场发展，分行从点滴做起，不仅跟台湾监管机构沟通汇报，还得深入中南部的渔会、农会基层金融机构，普及跨境人民币政策和人民币知识。去年，中行台北分行先后在嘉义、台中、花莲等地针对基层金融机构举办了3场人民币业务说明会；为清算参加行在台北、高雄举办了两场“人民币现钞防伪辨识讲座”；在北京举办了3期两岸人民币业务研讨班……全年共举办了12场各种类型的人民币业务说明会、研讨会，参加人数逾千人。

为客户创造价值，使中行台北分行获得台湾同业和客户的好评。目前，世界500强中的6家台湾企业，已有5家在中银台北开户和业务往来；台湾制造业前40大企业，已有23家在中银台北开户往来；中银台北对台企贷款年末余额已达13亿美元；两岸汇款费率降低，效率提升，存款利率提高，让台湾民众得到实实在在的好处……而随着业务的快速发展，中行台北分行的资产总额也达到376亿美元。

“合作共赢不是一个口号，而是生动的事实。”蔡荣俊总结说，“把蛋糕做得更大，让大家能分得更多，我们说到做到。”

中国银行去年以3.6亿元(约合5993万美元)增资台北分行，成为当年最大的陆资在台投资项目。展望未来，蔡荣俊说：“虽然全球经济复杂多变，但大陆经济全球化、‘一带一路’发展战略、人民币国际化给我们带来很好的发展机遇，在两岸监管机构的指导和总行支持下，今年我们还将不断创新，目前已经获准进入大陆债券市场，并将推出更多金融产品，让两岸金融往来能更加顺畅，让两岸同业、同胞能得到更多实惠。”