现货黄金价格势头减弱 曲折中等待爆发

本周一黄金价格连续第二个交易日下跌。尽管上周欧洲央行宣布QE，周一的希腊大选左翼政党上台再添避险需求，但现货黄金市场似乎在大涨后出现了获利了结，黄金价格回落，进入盘整。

经济学家Ed Yardeni表示：“QE的任务已经在债券市场完成了。”

Yardeni称，尽管很多货币在下跌，但QE是否能重燃欧元区的通胀还不明显，“这在美国没做到，日本的经历也不成功。”

德国商业银行的商品团队在近期的一份报告中称：“欧元的大幅下跌将继续推动欧元计金价。”

不过该行表示，此次欧洲央行会议的决定表明“在美元大幅上涨的情况下，黄金价格仍然能维持住良好表现，甚至触及5个月最高水平。”

国际金价连续两天下跌后进入弱势通道，昨日在10日均线位置才得到支撑，日内现货金关键在于能否守住1279美元，一旦失守将下看1272和1263美元。如果美国基本面表现不佳，国际黄金价格有望反弹试探1290美元的5日均线。

4小时图：1300再次失守，国际黄金价格空头再度夺取阵地，行情在MA60获得短期支撑，但支撑力度有限。

黄金的价格自1225起涨后马不停蹄直达千三关口后受阻回落，多头动能得到完美释放；而希腊大选以及即将而来的FED暂停了黄金价格表现上行步伐；目前黄金现货下方支撑位建议关注1278-1272一线，阻力位关注1292-1300一线。