华为将重兵出海 挑战苹果三星？

27日上午，华为消费者BG业务正式对外公布2014年业绩情况，全年销售收入122亿美元，同比增长30%，其中智能手机业务出货量超过7500万台，同比增长45%。而对于2015年的销售目标，华为消费者业务CEO余承东表示，2015年的业绩目标为160亿美元，出货量将超过1亿台。



值得关注的是，专注于互联网渠道的华为子品牌荣耀2015年目标销量4000万台，收入50亿美元，而2013年和2014年，荣耀品牌的销售收入分别为1.09亿美元和到24亿美元。



“我们在2015年会真正向苹果三星发起冲击，但华为依然还没有走出风险期。”余承东对包括《第一财经日报》在内的媒体表示，虽然华为的Mate7和P7等系列在市场上形成了一定的口碑，但目前华为在高端依然没有站稳。



对于去年的手机利润，余承东表示比起中国厂商会好一些，但与苹果和三星于华为手机业务就像是打“辽沈战役”，是决定历史转折之年。



出货量目标1亿



1月22日，华为消费者业务正式发布其2014年度经营数据：2014年，消费者业务终端产品总出货量达到1.38亿部，同比增长7.8%。华为智能手机出货量超过7500万部，同比增长45%。2014年华为消费者业务销售收入122亿美元，弯道超车首次突破百亿美元的里程碑大关，同比增长30%。



而在今日上午的媒体沟通会上，余承东详细向外界公开了更多的数据：华为手机业务从2011年开始向自主品牌和中高端手机转型，华为2014年在中高端领域实现了全面突破，Mate7手机销量超过200万台，P7手机6个月销量超过400万台，荣耀6手机6个月以来销售超过300万台。

2014年，华为消费者业务另一个显著变化则是公开渠道的收入占比大幅上升，公开渠道(含电商)在手机销售收入中占比达到41%。截止2014年年底，华为消费者业务在全球共建立630个品牌形象店，30000个专区专柜7900人销售团队。

同时，华为消费者BG52%的销售收入来自海外，西班牙、意大利等11个重点国家市场份额超过5%。

值得关注的是，华为品牌荣耀系列产品出货量超2000万部，其中，荣耀3C系列超过800万部，荣耀3X系列超过400万部，荣耀6上市6个月销量超过300万部。截止2014年年底，荣耀品牌已经进入全球近60个国家和地区市常

此外，MBB&家庭业务实现了数据类产品领跑LTE终端，其中车载设备实现突破，包括奥迪汽车东风汽车都与华为达成合作，2016年起将安装华为车载模块，为汽车迅速构建联网设备。

余承东表示，2015年华为消费者BG业务2015年智能手机出货量目标1亿部，高端机型占比从2014年的18%提高至30%，海外市场收入从2014年的52%提高至60%。

“如果是按照小米的做法，我们一年的销量可能就会做到全球第二，但是这不是我们的目标。”余承东对记者表示，经过几年时间，华为在品牌和渠道零售能力上都有了一定的提升，但是与苹果和三星还是有一定差距，需要更多的时间补齐短板，不追求短期的利润和销量，慢慢向上爬。

2015年重兵猛攻海外

在业绩发布会上，华为宣布从2015年起，华为消费者业务将多头并举，重兵布局海外十多个国家。

华为消费者业务营销副总裁邵洋对记者表示，外界可以期待华为2015年在海外的表现，一些重点区域华为会采取猛攻方式，向苹果和三星市场发起挑战。对于海外销售收入目标，他对记者表示2015年海外收入占比将会从52%上升到60%。

让外界关注的专利问题，邵洋表示目前华为每年的研究创新投入超过整个研发投入的10%。全球专利数量众多，手机厂商专利持有量第一。“从数量上看，目前华为在手机上的专利占据了中国手机终端专利的一半。”邵洋告诉记者，截至2014年8月31日，华为终端共申请了7000件专利(发明专利，不包括1000多件外观专利)，其中，中国申请5100件，境外申请1900件(主要布局在美国、欧洲、加拿大、日本、韩国等国家和地区)。

同时，他表示，已经获得中国专利授权1600件，欧美等境外专利授权500多件。目前华为终端每年以1300件左右(中国700、境外600)的申请量稳步增长。

余承东则进一步对记者表示，海外的很多市场，增长都是爆发性的。中东和非洲的增长达到了254%，拉美和欧洲的增长分别为104%和77%，亚太地区为122%。华为方面表示，未来的策略是深化公开渠道，聚焦海外关键大国继续业务转型，加强全球大分销商、大型连锁的管理，渠道扁平化，与渠道客户从买卖关系转化为长期合作伙伴关系。

并且，华为近日向美国达拉斯、硅谷等地陆续派出200多人的队伍，充实设在那里的研发和市场中心。2012年华为受到美国封杀后，曾大规模撤回律师团、市场销售等人员。

据余承东透露，华为一直想要争取美国市场，今年会看到比较大的改善除了荣耀之外，华为品牌会在美国的公开市场进行销售。目前，华为在美国推出的独立电商平台gethuawei.com可以订购Mate2，荣耀品牌将进驻该平台，同时在亚马逊(美国)网站也会发售其中高端手机。

邵洋对记者说，2015年海外零售建设规模翻番，规划了39100个零售阵地，其中华为品牌形象店超过890家。

“2014年，华为主品牌荣耀子品牌两个品牌互相补充，目前两个品牌的市场占有率和品牌知名度双双显著上升，已经形成并驾齐驱的良性互动。“2015年全球范围内全面挑战三星，对华为消费者BG来说是一个格局年和挑战年。”