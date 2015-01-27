人民币汇率暴跌利好利空哪些个股？

昨日，人民币对美元即期汇率开盘便出现暴跌，在跌破6.250后一度接近跌近2%，这也是官方允许单日浮动下限，创历史最大纪录。

全球货币战争已经开启

今年以来，欧元区万亿量化宽松超预期推出，丹麦一周内两次降息，此外瑞士、印度、秘鲁、埃及、土耳其和加拿大等国纷纷加入降息队伍。对此，业内专家认为，全球货币战争已经开启。

还有不少专家表示，在全球流动性泛滥、国内经济增速下行压力下，今年人民币贬值压力较大，但不会出现大幅贬值。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前人民币持续高估，这也是中国经济迟迟无法复苏的根本原因。如果人民币高估被修正，也就是通过汇率贬值，则中国经济将轻松回到7.5%以上增速。他甚至大胆预计，2015年人民币汇率最大贬值幅度将达5%左右。

利好服装家电玩具行业

业内指出，分行业来看，A股市场以外贸出口为导向的行业受益人民币贬值。其中，纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者。

纺织服装行业由于对出口的依存度较高。一方面，人民币贬值有利于公司降低成本，提高产品竞争力，企业将拿到更多订单。具体而言，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%~6%。另一方面，人民币贬值意味着外国货币购买力增强，进一步刺激消费，有利于玩具行业出口，如高乐股份等。

我国外贸型行业中，家电行业也占据重要位置。随着人民币贬值，伊立浦，美的集团等也收获一定利好。

利空金融民航房地产业

瑞银证券指出，人民币近期贬值，A股市场可能承压。海外经验表明，新兴市场每一轮本币贬值都伴随着资本流出和股市回调。就行业板块而言，金融和不动产行业可能受创最深。

另外，人民币贬值对上市公司资产负债表和损益表造成影响，民航和房地产行业板块可能受到最大负面影响。