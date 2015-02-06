降准不涨反跌 大盘见顶还是空头陷阱

分析人士指出，虽然降准给市场带来增量流动性，但下周还有24只新股上市，在一定程度上抵消降准带来的利好效应

冲高回落在情理之中

主持人：周三央行意外降准，昨日早间央行还通过逆回购向市场注入了300亿元资金，在众多利好因素的刺激下，A股昨日呈现高开低走态势，尾盘加速下跌，最终收跌逾1%。请问，市场为何在利好刺激下仍没有出现预期中的反弹，投资者应该如何对待？

山东神光：由于此次央行降准更多的是针对实体经济，同时下周开始的大批量新股发行。这些都会让做多资金有所顾忌，所以此次降准对市场的短期影响基本在高开后就得以消化，但接下来再次降准和降息仍是大概率事件。2015年决定股市核心要素是资金面，股市资金面继续迎来宽松，社会资本加速流入股市仍是大势所趋。降准是大风，股市将止跌回升，并在新股发行完成后再创新高，所以波动更多的是新股发行带来的短期影响。待下周三之后，股指或将开启春节前的红包行情。

华讯投资：此次央行降准，虽然给市场带来增量流动性，但监管层对两融以及银行体系加杠杆流入股市的检查仍在继续，总量的增加和杠杆的下降形成对冲，一定程度上将抵消首次降准带来的冲击性。同时，进入2015年，新股发行速度明显加快，在2月份有春节长假的情况下仍然发行了24只新股，表明资金面的承受能力仍在。这意味着本次降准，将难再现去年11月份大盘突然暴涨的行情，大盘冲高回落也在情理之中了。

“M”头将对应三重底

主持人：昨日，受央行降准消息影响，沪指大幅高开逾2%，随后震荡回落，尾盘跳水翻绿；创业板指冲高回落，盘中创出历史新高，从技术面来看，股指将如何运行？

天信投资：昨日，沪深股指的震荡走低也正是对央行降准“不给力“的回应。从技术角度分析，沪指反弹触及10日、20日均线即告回调，并失守5日均线，后市股指仍会有“下蹲”动作，与“M”头相对应形成三次探底，只有股指考验前期低点后才会有一波较强的技术性反弹出现。

银河证券：沪指自1849.65点结束熊市下跌以来，走出了先行筑底然后连续上攻的行情。指数从1849.665点至3406.79点，是完美的5浪结构，且第一、第三、第五升浪内部均由5个子浪组成。理论上讲，3406.79点为第五浪终点的概率较大。

从2005年7月份的1004点到2006年5月份的1679点，经历10个月，沪指涨幅近70%，然后进入强势整理阶段，期间调整幅度在11%至12%；从2008年10月份的1664点到2009年8月份的3478点，也经历10个月，沪指涨幅超100%，随后出现深度调整，跌幅超20%；从2014年3月份的1974点到2015年1月份的3407点，又经历了10个月，沪指涨幅70%，从历史来看，无论行情是大牛市还是反弹市，在起涨后的第十个月后，都要产生或强势震荡或深幅调整的走势，今年1月份正是本轮行情启动后的第十个月，创出3407点新高后已完成月K线，此后股指很可能步入回落走势，因此3407点将是本波行情的阶段性高点，跌破3000点是大概率事件。

中小盘股机会显现

主持人：昨日，受权重股集体下行影响，沪指震荡翻绿，其中钢铁、石油板块跌幅居前。后市有哪些热点值得关注？

瑞银证券：看好中游周期性品种，建议适当配置金融股。受降准政策刺激，期待3月份至4月份投资增速出现反弹，推荐地产、钢铁等周期性品种。年初至今银行、非银金融行业指数累计下跌13%和10%，个别龙头股票跌幅在20%左右，降准之后，将“兑现金融”的投资建议改为“配置金融”。

钱坤投资：后市方面，投资者应重点关注中小盘股的表现，激进的投资者继续关注电子信息、智能装备以及与互联网相关的中小盘股的机会。